NHNN yêu cầu siết chặt kỷ luật trong kinh doanh vàng miếng 08/09/2025 17:37

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các điểm giao dịch vàng miếng niêm yết giấy phép, công khai giá cả và cảnh báo người dân không mua bán tại "chợ đen".

Trước tình hình giá vàng trong nước và thế giới liên tục biến động, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 vừa ban hành văn bản gửi đến các cơ quan chức năng TP.HCM, UBND các phường xã, cũng như các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo NHNN, người dân chỉ được giao dịch vàng miếng SJC tại các ngân hàng, doanh nghiệp đã được cấp phép. Nếu vi phạm, cả tổ chức và cá nhân đều sẽ bị xử lý theo Nghị định 88/2019.

NHNN yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng được phép kinh doanh vàng miếng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm.

Đồng thời có biện pháp quản lý, giám sát và nghiêm cấm các hình thức biến tướng như đầu cơ, làm giá, trục lợi, vừa gây ảnh hưởng thị trường, vừa vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng và ảnh hưởng hiệu quả chính sách ổn định kinh tế vĩ mô.

Các địa điểm đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng cần công khai giấy phép do NHNN cấp. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, để khách hàng dễ nhận diện, các đơn vị được yêu cầu treo bảng hiệu “Địa điểm được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng” và niêm yết công khai bản sao giấy phép kinh doanh tại điểm giao dịch.

Điều này không chỉ giúp người dân nhận biết được địa điểm mua bán vàng miếng hợp pháp mà còn để phân biệt với các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ khác.

Tại mỗi điểm mua bán vàng miếng, giá mua bán phải được niêm yết rõ ràng và thông tin về biến động giá cần được cập nhật chính xác. NHNN cũng khuyến khích các đơn vị áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, vừa tăng tính minh bạch, vừa giảm thiểu rủi ro biến tướng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tuân thủ chế độ kế toán, hóa đơn và quy định phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, NHNN nhấn mạnh các doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ quy định về giấy phép hoạt động, chứng từ hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm và niêm yết giá công khai. Đồng thời, cần tăng cường kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm, ngăn chặn các hành vi biến tướng như đầu cơ, làm giá hay trục lợi bất hợp pháp.

“Hoạt động minh bạch không chỉ bảo vệ doanh nghiệp và khách hàng mà còn giúp hạn chế rủi ro liên quan đến hàng giả, buôn lậu, trốn thuế” - bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2 nhấn mạnh.

Vàng với tính chất là tài sản tài chính biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường, NHNN khuyến nghị người dân cân nhắc kỹ lưỡng khi đầu tư, không chạy theo tâm lý đầu cơ và tuyệt đối không tham gia giao dịch vàng miếng tại “chợ đen” hoặc ở các đơn vị không phép để tránh thiệt hại cả về pháp lý lẫn chất lượng vàng.

Theo NHNN, việc tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và công khai minh bạch trong kinh doanh vàng không chỉ giúp ổn định thị trường mà còn hỗ trợ tích cực cho chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.