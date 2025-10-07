Những nguy hiểm tiềm ẩn khi tiêu thụ quá nhiều protein 07/10/2025 09:30

(PLO)- Việc tiêu thụ quá nhiều protein sẽ tạo áp lực lên thận và gây mất cân bằng dinh dưỡng.

Việc tiêu thụ quá nhiều protein sẽ tạo áp lực lên thận và gây mất cân bằng dinh dưỡng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng protein tối ưu phải dựa trên cân nặng và mức độ hoạt động của từng cá nhân.

Không phải là 'càng nhiều càng tốt'

Xu hướng tăng cường protein, đặc biệt trong cộng đồng thể hình, đang dẫn đến việc nhiều cá nhân tiêu thụ quá nhiều protein vượt mức cần thiết. Tiến sĩ Shehla Shaikh, bác sĩ nội tiết tư vấn tại Bệnh viện Saifee, Mumbai, nhấn mạnh rằng protein là thiết yếu cho phục hồi và phát triển tế bào, nhưng nhu cầu protein luôn thay đổi tùy thuộc vào tuổi tác, cân nặng và mức độ hoạt động.

Lượng khuyến nghị Tối ưu:

Hoạt động bình thường: Khoảng 1 gram protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể.

Hoạt động cường độ cao: Những người tập luyện nặng, tham gia thể thao hoặc thường xuyên đến phòng tập có thể cần khoảng 1,2 gram protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể.

Tiến sĩ Shaikh khuyến nghị nên ưu tiên nguồn protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và có giá trị sinh học cao để cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu cho cơ thể.

Nguy cơ khi tiêu thụ quá nhiều protein

Theo Tiến sĩ Shaikh, việc tăng lượng protein một cách vô trách nhiệm, không có cơ sở khoa học hoặc kiểm soát y tế, sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe:

Áp lực lên Thận: Tiêu thụ quá nhiều protein tạo áp lực không đáng có lên thận, cơ quan chịu trách nhiệm xử lý các sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa protein.

Rối loạn Tiêu hóa: Có thể dẫn đến các vấn đề về hệ tiêu hóa.

Mất cân bằng dinh dưỡng: Nếu protein thay thế các thành phần dinh dưỡng quan trọng khác (như carbohydrate, chất béo lành mạnh) trong chế độ ăn, sẽ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng tổng thể.

Các nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao

Bác sĩ nội tiết Shaikh cho biết cả chế độ ăn chay và ăn mặn đều có nguồn protein dồi dào và chất lượng:

Nguồn thực vật: Các loại hạt (nuts), hạt giống (seeds) và đậu phụ (tofu) là nguồn protein chất lượng tốt.

Nguồn động vật: Hải sản cung cấp protein có giá trị sinh học cao, cùng với các chất dinh dưỡng thiết yếu như axit béo omega-3.

Lời khuyên từ chuyên gia: Bí quyết nằm ở sự điều độ. Hãy tiêu thụ protein theo đúng nhu cầu cơ thể, không nên chạy theo các trào lưu nhất thời.