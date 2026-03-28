Niềm tin của người tiêu dùng là 'tài sản chiến lược' của nền kinh tế 28/03/2026 18:51

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng bảo vệ người tiêu dùng phải đi trước một bước, phải coi niềm tin của người tiêu dùng là “tài sản chiến lược” của nền kinh tế.

Chiều 28-3, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa, báo Tiền Phong, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức lễ phát động quốc gia và chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026.

Theo Bộ Công Thương, sự kiện nhằm tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, người tiêu dùng. Đồng thời, lan tỏa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kêu gọi sự tham gia, đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: XH

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho rằng bảo vệ người tiêu dùng phải đi trước một bước trong bối cảnh kinh tế số, chuyển đổi xanh, hội nhập sâu rộng; phải coi niềm tin của người tiêu dùng là “tài sản chiến lược” của nền kinh tế.

Ông Tân nhấn mạnh xu thế vận động của thị trường hiện nay tập trung vào ba trụ cột là an toàn, minh bạch, bảo vệ thông tin cho người tiêu dùng; gắn kết niềm tin giữa doanh nghiệp - nhà nước - người tiêu dùng và tiêu dùng an toàn, xanh, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm.

“Chúng ta hãy cùng xây dựng một môi trường kinh doanh - tiêu dùng an toàn về thông tin, minh bạch về sản phẩm, tôn trọng các quyền của người tiêu dùng, sản xuất, tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và hướng tới phát triển bền vững”- ông Tân nói.

Trong khi đó, bà Alex Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM, kiêm Giám đốc thương mại tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường tiêu dùng năng động nhất châu Á.

Tuy nhiên, khi thị trường tăng trưởng nhanh, lo ngại về tính xác thực của sản phẩm cũng gia tăng. Niềm tin của người tiêu dùng cần được xây dựng trên nền tảng các khuôn khổ pháp lý vững chắc, các tiêu chuẩn rõ ràng.

Các đại biểu phát động ngày quyền của người tiêu dùng 2026. Ảnh: XH

Theo bà Alex Smith, việc ghi nhãn hàng hóa minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm và tuân thủ các quy định về an toàn là những yếu tố thiết yếu để bảo đảm hàng hóa đến tay người tiêu dùng là chính hãng và an toàn.

"Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ tính toàn vẹn của thương hiệu và ngăn ngừa hàng giả. Khi người tiêu dùng tin tưởng rằng thương hiệu và chất lượng sản phẩm được pháp luật bảo vệ, niềm tin của họ đối với thị trường cũng sẽ được củng cố”- bà Alex Smith nói.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện sẽ diễn ra các phiên trao đổi, tọa đàm theo chủ đề cụ thể giữa đại diện cơ quan quản lý nhà nước, hội bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp, như tọa đàm về tiêu dùng xanh và an toàn sản phẩm, an toàn thông tin cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên số…