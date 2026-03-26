Nội soi lấy xương cá dài khoảng 3cm xuyên dạ dày vào đường mật của bệnh nhân 26/03/2026 18:34

Ngày 26-3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ Khoa Nội soi vừa thực hiện thành công kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để lấy dị vật là một chiếc xương cá dài khoảng 3 cm xuyên qua thành dạ dày vào đường mật của bệnh nhân, gây viêm.

Trước đó, bệnh nhân DNHĐ (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) nhập viện ngày 16-3 trong tình trạng đau vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm vàng da, vàng mắt. Bệnh nhân cho biết tình trạng đau bụng kéo dài nhiều tháng, đã khám nhiều nơi nhưng không khỏi.

Nội soi lấy xương cá xuyên dạ dày vào đường mật, cứu bệnh nhân viêm đường mật.

Chiếc xương cá xuyên dạ dày bệnh nhân được lấy ra.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được tiếp nhận, theo dõi và điều trị tại khoa Ngoại Tổng hợp.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tình trạng giãn đường mật trong gan, bất thường đường mật vùng rốn gan, chít hẹp đường mật hai nhánh gan đến ống gan chung. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy một dị vật cản quang dài khoảng 3 cm ở vùng rốn gan, nghi ngờ là nguyên nhân gây tắc mật.

Sau hội chẩn nhiều chuyên khoa, ê-kíp quyết định thực hiện kỹ thuật ERCP để khảo sát và can thiệp lấy dị vật. BS.CKII Nguyễn Thị Quỳnh Mai trực tiếp thực hiện thủ thuật. Qua nội soi, bác sĩ ghi nhận ống gan chung có xương cá đâm từ ngoài vào, phía trên tạo sỏi kẹt ngay vị trí dị vật.

Các bác sĩ đã dùng kềm lấy thành công dị vật là xương cá dài khoảng 3 cm dưới hướng dẫn của hệ thống nội soi Spyglass, đồng thời đặt một stent vào nhánh gan phải để giải phóng tắc nghẽn đường mật. Sau khoảng 2 giờ thực hiện, bệnh nhân an toàn và được chuyển về khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng đau bụng cải thiện rõ rệt, giảm vàng da và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS.CKII Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Spyglass là hệ thống nội soi đường mật trực tiếp hiện đại, cho phép đưa ống soi siêu nhỏ vào sâu trong lòng đường mật thông qua ERCP dưới sự hỗ trợ của máy C-arm, giúp quan sát hình ảnh với độ phân giải cao, hỗ trợ xác định chính xác vị trí và mức độ tổn thương của dị vật.

BS.CKII Nguyễn Khắc Nam cho biết hóc xương là tai nạn sinh hoạt có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Phần lớn dị vật đi qua đường tiêu hóa một cách tự nhiên, tuy nhiên một số trường hợp hiếm có thể gây thủng ống tiêu hóa và biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi ăn các thực phẩm có xương nhỏ, sắc nhọn; đồng thời nên đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện bất thường như đau bụng kéo dài, sốt, vàng da để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.