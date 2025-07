Nữ sinh mắc bệnh hiểm nghèo bị lừa hết tiền chữa bệnh

Chị Trần Thị Thu Thủy (21 tuổi, ngụ xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) vừa trình báo cơ quan chức năng bị lừa mất 140 triệu đồng vay mượn để chữa bệnh ung thư vòng hầu giai đoạn 4.

Thủy đang là sinh viên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn Trường Đại học Yersin, tỉnh Lâm Đồng.

Nữ sinh bị bệnh hiểm nghèo

Cô sinh viên rơm rớm nước mắt kể hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cha làm thuê, mẹ làm công nhân may nuôi hai chị em ăn học. Trước đây, Thủy phát hiện mình có hạch ở vòng hầu như lo lắng cho việc học nên không dám đi khám bệnh.

Đầu năm 2025, cục hạch lớn, gây vỡ mạch máu. Lúc này, Thủy mới vào bệnh viện, được các bác sĩ hướng dẫn vào khám tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2. “Lúc này, bác sĩ nói em bị ung thư vòng hầu giai đoạn 4 rồi. Các bác sĩ nói em bị u ác chỉ hóa trị để không bị di căn”- Thủy kể.

Từ lúc phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, mẹ Thủy là bà Đào Thị Quen phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con gái. Gia đình phải vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị cho Thủy.

Sau ba lần phải điều trị bằng hóa chất, cô sinh viên đang tuổi thanh xuân càng buồn bã vì mái tóc dài con gái đã không còn nay lại thêm đau xót vì bị lừa trong lúc ngặt nghèo.

Thủy nói hơn 140 là quá lớn với chị. Đó là tất cả số tiền gia đình vay mượn người thân, hàng xóm để điều trị bệnh cho chị. Thủy lo lắng khi số tiền đó mất đi thì gắng nặng tài chính do bệnh tình của mình lại đè nặng lên cha mẹ.

Thủy kể: sáng 16-7 khi đang dưỡng bệnh ở nhà sau khi đợt hóa trị lần thứ ba thì chị nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng giao đề nghị chuyển khoản 10.000 đồng để nhận một điện thoại của người thân gửi về.

Sau khi nhận điện thoại, Thủy tiếp tục nhận cuộc gọi từ một số lạ tự xưng là quản lý giao hàng cho rằng 10.000 đồng Thủy chuyển trước đó đã chuyển nhầm là vào tài khoản đăng ký mã thành viên.

Người này yêu cầu Thủy kết bạn với một tài khoản mạng xã hội và truy cập vào một đường link. Thủy được hướng dẫn làm các thủ tục hủy thẻ thành viên nếu không mỗi tháng sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng.

Thủy cho rằng do đã chuyển 10.000 đồng để nhận điện thoại của người thân gửi về và lo sợ sẽ mất tiền hàng tháng nên làm theo hướng dẫn thì liền bị mất 140 triệu đồng đồng trong tài khoản.

Hoảng sợ, Thủy gọi lại thì người này giải thích do thao tác chậm nên bị treo trên hệ thống, hơn 140 triệu đồng sẽ được hoàn lại sau 24 giờ. Tuy nhiên, người đàn ông này tiếp tục yêu cầu Thủy nộp vào tài khoản 140 triệu đồng nếu muốn lấy lại số tiền bị trừ trên ngay lập tức.

“Đó là toàn bộ tiền gia đình vay mượn để chữa bệnh cho em. Hiện nay, em được một số nhà hảo tâm giúp đỡ một số tiền để tiếp tục điều trị. Về lâu dài em và gia đình chưa biết vay mượn ở đâu”-Thủy buồn bã nói.

Trao đổi với PLO, Thượng tá Lê Lương Hiển, Trưởng Công an xã Ninh Phước, xác nhận đơn vị đã nhận tiếp nhận trình báo của gia đình chị Thủy. Công an xã Ninh Phước đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra theo thẩm quyền.

Theo Thượng tá Lê Lương Hiển, thủ đoạn thao túng tâm lý, lừa đảo qua mạng xã hội đã được Công an tỉnh Khánh Hòa đăng cảnh báo, tuyên truyền nhiều trong thời gian qua. Trưởng Công an xã Ninh Phước khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cảnh giác khi thực hiện các giao dịch qua mạng xã hội.