Nước tràn lên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, có nơi ngập sâu 0,7 m

Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết khoảng 10 giờ sáng 30-10, mưa lớn kéo dài tại khu vực miền Trung khiến nước từ ta luy dương tràn xuống, cuốn theo đất đá lấp rãnh dọc và chảy qua mặt đường cao tốc đoạn Km215+200 - Km215+700.
Tình trạng ngập cũng xảy ra tại đoạn Km233+250 - Km233+500 với mực nước lên tới 0,6 - 0,7 m ở cả hai chiều lưu thông.
Trước diễn biến này, Văn phòng Quản lý đường bộ IV phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị khai thác tuyến bố trí hệ thống biển báo, rào chắn, đồng thời tổ chức cấm đường tại nút giao Ma Lâm (Km208+701) và nút giao Phan Thiết (Km234+617).
Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển ra quốc lộ 28 và quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn.
Khu Quản lý đường bộ IV cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ, theo dõi diễn biến ngập nước, hư hỏng công trình và phối hợp xử lý kịp thời để sớm thông tuyến khi điều kiện cho phép.
Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, thông xe từ tháng 5-2023, là một đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, sẽ được mở rộng lên 6 làn, tốc độ thiết kế 120 km/h. Đây là trục giao thông quan trọng kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TP.HCM.