Nước tràn lên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, có nơi ngập sâu 0,7 m 30/10/2025 12:03

(PLO)- Một đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập sâu từ 0,6 - 0,7 m, nước tràn cả hai chiều xe chạy, buộc lực lượng chức năng phải tạm thời cấm đường và phân luồng giao thông từ xa.

Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết khoảng 10 giờ sáng 30-10, mưa lớn kéo dài tại khu vực miền Trung khiến nước từ ta luy dương tràn xuống, cuốn theo đất đá lấp rãnh dọc và chảy qua mặt đường cao tốc đoạn Km215+200 - Km215+700.

Tình trạng ngập cũng xảy ra tại đoạn Km233+250 - Km233+500 với mực nước lên tới 0,6 - 0,7 m ở cả hai chiều lưu thông.

Lượng mưa lớn khiến nước tràn lên cao tốc gây khó khăn cho các phương tiện qua lại. Ảnh: CTV

Trước diễn biến này, Văn phòng Quản lý đường bộ IV phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị khai thác tuyến bố trí hệ thống biển báo, rào chắn, đồng thời tổ chức cấm đường tại nút giao Ma Lâm (Km208+701) và nút giao Phan Thiết (Km234+617).

Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển ra quốc lộ 28 và quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo xe qua lại.

Khu Quản lý đường bộ IV cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ, theo dõi diễn biến ngập nước, hư hỏng công trình và phối hợp xử lý kịp thời để sớm thông tuyến khi điều kiện cho phép.