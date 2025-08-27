Ô tô cũ giảm giá mạnh, ai là người hưởng lợi? 27/08/2025 07:56

(PLO)- Thị trường ô tô cũ tại Việt Nam đang chứng kiến đợt giảm giá lớn nhất trong nhiều năm qua, khi nhiều mẫu xe giảm tới 20-25%.

Người mua được hưởng lợi từ mức giá “dễ thở” hơn, trong khi các đại lý buộc phải chấp nhận bán lỗ để tồn tại.

Giá giảm sâu, thị trường trầm lắng

Theo ghi nhận, mẫu Hyundai Accent đời 2023 từng có giá hơn 500 triệu đồng nay chỉ còn hơn 400 triệu, giảm khoảng 20-25%. Không riêng gì Accent, nhiều dòng xe khác cũng buộc phải hạ giá để cạnh tranh, kéo mặt bằng giá xe cũ chung giảm khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đơn cử như một số dòng xe nhỏ như Hyundai Grand i10 chỉ còn khoảng 360 - 450 triệu đồng, Kia Morning (299 - 393 triệu đồng), Toyota Wigo (345 - 405 triệu đồng)… Tương tự, các dòng xe 7 chỗ như Toyota Innova cũng chỉ còn 400-500 triệu đồng (đời 2014-2017).

Nhiều mẫu ô tô cũ được giảm giá mạnh để thu hút người tiêu dùng. Ảnh: TIỂU MINH

Tuy nhiên, dù giá xe giảm nhưng sức mua vẫn chậm. Một số salon xe cho biết nếu như trước đây bán được 10-15 xe mỗi tháng thì nay chỉ còn 3-4 chiếc. Lý do là thị trường xe mới cũng đang giảm giá mạnh, khiến người tiêu dùng có thêm lựa chọn và làm xe cũ kém hấp dẫn hơn.

Trong khi đó, báo cáo của Mordor Intelligence dự báo thị trường ô tô cũ Việt Nam vẫn có tiềm năng lớn, với tốc độ tăng trưởng trung bình (CAGR) 17,2% đến năm 2030, đạt hơn 10 tỉ USD từ năm 2024. Mặc dù vậy, sự nổi lên của xe điện, với mức tăng trưởng hơn 40% mỗi năm đang tạo áp lực không nhỏ lên xe xăng đã qua sử dụng, số liệu từ Counterpoint Research.

Người mua được lợi, người bán chật vật xoay vốn

Ở phía người tiêu dùng, đây là cơ hội tốt để sở hữu các mẫu ô tô cũ đời cao với chi phí vừa tầm. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên ưu tiên xe còn bảo hành hãng, đồng thời kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng và tình trạng kỹ thuật trước khi xuống tiền.

Một khách hàng đang thử ngồi trải nghiệm khi đi chọn mua ô tô cũ. Ảnh: TIỂU MINH

Ngược lại, các đại lý và salon xe cũ đang phải xoay đủ cách để duy trì hoạt động. Nhiều nơi áp dụng chính sách “thu cũ đổi mới”, chấp nhận giảm lợi nhuận hoặc bán lỗ để xoay vòng vốn. Một số showroom còn triển khai dịch vụ hậu mãi, kiểm tra xe miễn phí hoặc kéo dài bảo hành nhằm giữ chân khách hàng.

Trong bối cảnh đó, người mua là nhóm hưởng lợi rõ rệt, nhưng thị trường xe cũ sẽ phải bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Chỉ những đơn vị kinh doanh uy tín, minh bạch và có chiến lược dài hạn mới có thể trụ lại khi cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt.