Ô tô tông xe máy rồi lao vào sạp trái cây 16/10/2025 09:48

(PLO)- Ô tô tông xe máy rồi lao vào sạp trái cây tại Đà Nẵng làm hai người bị thương, giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm buổi sáng.

Sáng 16-10, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại nút giao Ông Ích Khiêm – Hải Phòng thuộc khu vực chợ Tam Giác, TP Đà Nẵng làm hai người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 7 giờ cùng ngày, ô tô 43A-45… lưu thông trên đường Ông Ích Khiêm, khi đến ngã tư giao với đường Hải Phòng thì bất ngờ tăng tốc, tông thẳng vào một xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Ô tô tông xe máy rồi lao vào sạp trái cây tại Đà Nẵng. Ảnh: PV

Chiếc ô tô tiếp tục lao mạnh lên lề đường, tông vào một sạp trái cây và chỉ dừng lại sau khi húc vào trụ điện.

Cú tông mạnh khiến người điều khiển xe máy bị thương, nằm dưới sạp trái cây, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nữ tài xế ô tô cũng bị thương.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy xe máy hư hỏng nặng, ô tô bung túi khí, vỡ két nước, kính trước.

Trụ điện, biển báo giao thông bị gãy. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng khiến giao thông khu vực chợ Tam Giác bị ùn ứ cục bộ.

Lực lượng công an điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc.