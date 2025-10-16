Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, ca sĩ Phương Mỹ Chi và 344 người được vinh danh trong thi đua yêu nước 16/10/2025 16:25

(PLO)- TP.HCM dự kiến tuyên dương 127 tập thể và 346 cá nhân là điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua Yêu nước TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiều 16-10, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Châu Minh Hiền, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TP.HCM, đã thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Yêu nước TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhằm tổng kết các phong trào thi đua và định hướng mục tiêu phát triển TP.HCM trong giai đoạn 5 năm tới.

Đại hội được tổ chức bởi Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP.HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Bà Châu Minh Hiền, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TP.HCM, thông tin tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dự kiến Đại hội sẽ diễn ra vào sáng 24-10 tại Học viện Cán bộ TP.HCM với khoảng 1.000 đại biểu tham dự, đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành và các thành phần kinh tế trên địa bàn.

Bà Châu Minh Hiền cho biết Đại hội có hai mục tiêu lớn. Gồm đánh giá toàn diện kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của TP.

Cùng với đó là biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cùng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Danh sách điển hình tiên tiến TP.HCM giai đoạn 2020 – 2025 được tuyên dương gồm 127 tập thể và 346 cá nhân.

Trong đó, có nhiều các tên tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM,...

Ngoài ra, còn có GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, vừa được Quỹ Giải thưởng Ramon Magsaysay (được xem là giải "Nobel châu Á") vinh danh; ca sĩ Phương Mỹ Chi; ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP)…

Việc tôn vinh này nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mới, phát huy mạnh mẽ nội lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và Kế hoạch năm năm giai đoạn 2025 - 2030.

Đại hội cũng tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo của quần chúng nhân dân trên mọi lĩnh vực.