Ông Lê Hải Hòa tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Cao Bằng với tỉ lệ phiếu bầu 100% 30/03/2026 14:56

(PLO)- Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hải Hòa cam kết cùng tập thể UBND tỉnh Cao Bằng làm việc với tinh thần nghiêm túc, thực chất; nói đi đôi với làm.

Ngày 30-3, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVIII khai mạc kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 -2031 nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: BCB

Tại kỳ họp, ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, đọc tờ trình giới thiệu nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, với số phiếu bầu tuyệt đối 100%. HĐND tỉnh Cao Bằng đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Lê Hải Hòa đọc tờ trình để HĐND tỉnh bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Hoàng Văn Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hà Nhật Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu tái cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đại biểu tán thành bầu 15 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, chúc mừng những đồng chí trúng cử các chức danh Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: BCB

Ngoài ra, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua việc bầu 20 Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh và 150 Hội thẩm nhân dân TAND khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cam kết cùng tập thể UBND tỉnh làm việc với tinh thần nghiêm túc, thực chất; nói đi đôi với làm; mọi nhiệm vụ trọng tâm sẽ được kiểm soát đến kết quả cuối cùng; mọi nguồn lực sử dụng phải tạo ra giá trị cụ thể và kết quả điều hành phải thế hiện bằng những thay đổi có thể nhận thấy trong thực tế. Trước hết là phải sửa đổi lề lối làm việc trong toàn bộ hệ thống.

Việc đi cơ sở sẽ được tăng cường để nắm đúng tình hình và xử lý trực tiếp những vấn đề phát sinh. Công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương được thực hiện chủ động hơn theo hướng bám việc, bám tiến độ, không để hồ sơ kéo dài. Đối với doanh nghiệp, UBND tỉnh Cao Bằng sẽ dành thời gian trực tiếp lắng nghe và xử lý kiến nghị, theo dõi đến khi có kết quả cụ thể. Các lĩnh vực như đầu tư công, kinh tế cửa khẩu, giải quyết thủ tục hành chính... sẽ được theo dõi bằng dữ liệu cụ thể, tiến tới cập nhật theo thời gian thực, thay cho cách tổng hợp thủ công và đánh giá định tính.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tin tưởng, sự đồng thuận trong cách làm, sự thống nhất trong hành động và sự theo dõi đến cùng của cả hệ thống sẽ tạo nên những chuyển biến của nhiệm kỳ này trở nên rõ ràng và bền vững hơn.