Ông Lữ Quang Ngời được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau 17/11/2025 11:34

Ngày 17-11, tại Cà Mau, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) để tiến hành các thủ tục về công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt.

100% đại biểu thống nhất biểu quyết bầu ông Lữ Quang Ngời làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 và biểu quyết thống nhất cho ông Phạm Thành Ngại thôi giữ chức vụ này để nhận nhiệm vụ mới, do được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lữ Quang Ngời (người thứ 2 từ bên trái qua) thay ông Phạm Thành Ngại (người thứ 3 từ bên trái qua) làm Chủ tịch tỉnh Cà Mau từ hôm nay 17-11-2025. Ảnh: CTV

Ông Lữ Quang Ngời, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, được điều động và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định điều động được công bố sáng cùng ngày 17-11-2025. Đến trưa cùng ngày, với sự đồng thuận 100% của đại biểu HĐND, ông Lữ Quang Ngời đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lữ Quang Ngời năm nay 53 tuổi (sinh năm 1972), quê quán tại tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ chuyên môn cao với bằng cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước, và Tiến sĩ Chính trị học. Trước khi được điều động về Cà Mau, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: Giám đốc Sở LĐ-TB&XH (2007-2012), Bí thư Huyện ủy Tam Bình (2012-2015), Phó Chủ tịch (2016-2019) và sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (từ 2/2020 đến nay).

Tháng 7/2025, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, ông tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (mới).