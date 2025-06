Ông Netanyahu xác định mục tiêu mới: Xóa sổ 'trục kháng chiến' Iran 17/06/2025 07:25

Ngày 16-6, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tuyên bố Tel Aviv có 3 mục tiêu trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran: tiêu diệt chương trình hạt nhân, vô hiệu hóa năng lực tên lửa và xóa sổ cái gọi là “trục kháng chiến" do Iran hậu thuẫn, theo tờ The Times of Israel.

“Chúng tôi muốn nhìn thấy kết quả và điều đó đồng nghĩa với ba việc: xóa sổ chương trình hạt nhân, tước bỏ khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo, xóa sổ trục kháng chiến của Iran” - ông Netanyahu phát biểu.

“Chúng tôi sẽ làm hết sức để hoàn thành cả ba nhiệm vụ này. Chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ mục tiêu nào. Người dân Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào kém hơn thế” - ông Netanyahu khẳng định.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Yonatan Sindel/FLASH90

Trước đó, Israel từng công khai hai mục tiêu chính của chiến dịch tấn công Iran là chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran.

Theo cách hiểu của Israel, “trục kháng chiến” của Iran thường bao gồm các lực lượng thân Tehran trong khu vực như phong trào vũ trang Hezbollah (Lebanon), Houthis (Yemen), Hamas (Gaza) cùng các nhóm vũ trang Shia được Iran hậu thuẫn tại Iraq và Syria.

Vào rạng sáng 13-6, Israel phát động Chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran. Tehran đáp trả chưa đầy 24 giờ sau đó.

Trong những ngày tiếp theo, hai bên tiếp tục tấn công qua lại. Cả Israel lẫn Iran đều xác nhận có thương vong và thiệt hại.