Ông Nguyễn Công Khế bị phạt 8 năm tù 29/10/2025 16:58

(PLO)- HĐXX nhận định, hành vi của ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông đã xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Ngày 29-10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khế (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, cựu Tổng biên tập Báo Thanh niên) 8 năm tù; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thông (cựu Tổng Biên tập Báo Thanh niên) 5 năm 6 tháng tù về cùng tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX nhận định, hành vi của ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước...

Cụ thể, ông Nguyễn Công Khế có vai trò chính, là người đề xuất, xuyên suốt thực hiện hành vi phạm tội. Ông Thông là đồng phạm thực hành, giúp sức tích cực. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm đối với hành vi của từng người.

HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, gồm: Các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; có thành tích xuất sắc trong công tác; được tặng thưởng nhiều huân, huy chương. Ông Khế đã nộp 35 tỉ đồng, ông Thông nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ông Khế là người trên 70 tuổi, gia đình có công với cách mạng...

HĐXX xác định, thiệt hại xảy ra trong vụ án là hơn 215 tỉ đồng, HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền này.

HĐXX vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan hai cựu lãnh đạo Báo Thanh niên. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, đây là vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí do hai cựu lãnh đạo báo Thanh Niên thực hiện.

Cụ thể, khu đất số 151-155 đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 (nay là phường Khánh Hội), TP.HCM được tiếp quản sau năm 1975 từ Công ty thuốc lá, giao cho Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội quản lý. Sau đó, Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội sáp nhập vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn (doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam).

Thực hiện chủ trương di dời các nhà máy thuốc lá ra khỏi nội thành, ngày 27-12-2004, Tổng Công ty thuốc lá có văn bản gửi Ban Chỉ đạo 80 (Bộ Tài chính) đề nghị "bán đấu giá diện tích đất 151-155 Bến Vân Đồn, lấy tiền phục vụ cho công tác di dời nhà máy thuốc lá Sài Gòn".

Ông Nguyễn Công Khế (bìa trái) và ông Nguyễn Quang Thông. Ảnh: SONG MAI

Tuy nhiên, khu đất này sau đó được chấp thuận bán chỉ định cho Báo Thanh Niên làm trụ sở Tòa soạn.

Năm 2008, sau khi được Thủ tướng đồng ý chủ trương bán chỉ định nhà, đất số 151 - 155 Bến Vân Đồn để Báo Thanh Niên làm trụ sở Tòa soạn Báo, ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã thỏa thuận hợp tác với hai công ty khác để thành lập công ty cổ phần nhằm thực hiện dự án.

Đồng thời, ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông xin thay đổi mục đích sang dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ; vay tiền của các doanh nghiệp này góp vốn vào công ty, rồi chuyển nhượng nhà đất cấn trừ nợ, để chuyển tài sản của Nhà nước sang tư nhân không qua đấu giá...

Hành vi của ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông đã gây thiệt hại cho nhà nước 215 tỉ đồng.