Ông Nguyễn Phước Lộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo 09/09/2025 18:05

(PLO)- Phó Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nêu rõ việc tổ chức Đại hội Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của đặc khu Côn Đảo có ý nghĩa đặc biệt.

Ngày 9-9, Đoàn công tác thường trực Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HD

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam Đặc khu Côn Đảo vừa là phục vụ nhiệm vụ chính trị vừa phải gắn với sản xuất - kinh doanh.

Cùng với đó là sự gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, đặt người dân làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Phước Lộc nêu rõ việc tổ chức Đại hội Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, do đó, công tác tổ chức phải giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng nhưng cũng phải đổi mới phương thức, giúp tiết kiệm nguồn lực, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

“Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần này thể hiện quyết tâm, kỷ luật, kỷ cương, sự sáng tạo trong cách làm. Đây là bước đi quan trọng để đặc khu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, gắn với chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy phong trào thi đua yêu nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đến thăm và tặng quà cho các y, bác sĩ đang tăng cường tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khen thưởng biểu dương đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên đến công tác tại Côn Đảo. Ảnh: HD

Đoàn công tác đã biểu dương đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên tham gia chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tại trung tâm trong đợt I, từ 3-9 đến 3-10.

Chương trình có sự tham gia tình nguyện của 7 bác sĩ chuyên khoa đến từ sáu bệnh viện hạng nhất của TP HCM. Đặc biệt, các bác sĩ đã trực tiếp thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi đầu tiên tại Côn Đảo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nâng cao năng lực chuyên môn của tuyến y tế địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá cao tinh thần cống hiến và tay nghề của đội ngũ phẫu thuật, khẳng định kỹ thuật nội soi tiên tiến đã góp phần nâng tầm uy tín ngành y tế thành phố.

Ông cũng ghi nhận sự đóng góp của tập thể bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện với trình độ cao, sẵn sàng hỗ trợ ngoài phạm vi công tác thường ngày, không chỉ ở khám chữa bệnh đa khoa mà còn đảm nhận các chuyên khoa đòi hỏi kỹ thuật và kiến thức sâu.

“Những nỗ lực này thể hiện tinh thần dấn thân, phụng sự vì sức khỏe cộng đồng, khẳng định vai trò của các bệnh viện thành phố trong công tác chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao” - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận.