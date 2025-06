Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy PV GAS 20/06/2025 18:20

Ngày 13-6, Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS/Tổng công ty) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội vinh dự có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS phát biểu tại Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 người. BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 nhân sự; trong đó, ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; ông Phạm Văn Phong tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PV GAS nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 nhân sự, trong đó, ông Trần Đức Sơn – Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự PV GAS giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 12 đại biểu chính thức (1 đại biểu đương nhiên) và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thống nhất cao, thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đặc biệt nhất trí triển khai đồng bộ 4 giải pháp cho nhiệm kỳ mới, bao gồm: (i) Tăng cường xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; (ii) Chú trọng xây dựng Đảng bộ Tổng công ty về công tác tổ chức, cán bộ; (iii) Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy và công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đối với cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát; (iv) Tăng cường, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đối với công tác dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PV GAS cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ “bốn tốt”, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát triển Tổng công ty theo hướng bền vững, tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo, tiên phong trong ngành năng lượng khí Việt Nam”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thể hiện khát vọng, ý chí quyết tâm mạnh mẽ của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tổng công ty; phấn đấu nỗ lực, chủ động nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới – “Kỷ nguyên vươn mình” của đất nước, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng PV GAS là đơn vị chủ lực, tiên phong trong ngành năng lượng khí Việt Nam, xứng đáng là đơn vị “Anh hùng lao động” của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Lãnh đạo Petrovietnam và đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong giai đoạn mới, mặc dù nhận diện sẽ có nhiều thách thức lớn hơn, Đảng bộ PV GAS tiếp tục đặt mục tiêu, nhiệm vụ có tính khát vọng cao: Xây dựng Đảng bộ “bốn tốt”, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo xây dựng PV GAS tiếp tục khẳng định vị thế số 1, thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành năng lượng khí tại Việt Nam; xếp hạng trong Top 100 công ty hàng đầu khu vực Đông Nam Á (Fortune Southeast 500); tiếp tục chiếm lĩnh 100% thị phần khí tự nhiên, khí thấp áp và CNG từ khí tự nhiên trong nước; 65% - 70% thị phần LPG và LNG tại Việt Nam và tham gia sâu rộng vào thị trường kinh doanh quốc tế; doanh thu toàn Tổng công ty tăng trưởng bình quân từ 8% - 10%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ toàn PV GAS bình quân 15% - 20%/năm;…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Quang Dũng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam đánh giá cao, biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tựu đạt được của PV GAS trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như trong 35 năm hình thành và phát triển của đơn vị.

Với những kết quả đạt được, PV GAS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một doanh nghiệp, đồng thời qua đó, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện sứ mệnh gắn với 5 chữ "An" của Petrovietnam: đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội; đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ qua, với việc hoàn thành toàn diện, vượt mức cao 12/12 chỉ tiêu lớn và lập nhiều kỷ lục khác.

Petrovietnam tin rằng, những khó khăn, thách thức là rất lớn nhưng cũng sẽ là động lực để PV GAS nỗ lực phấn đấu, vươn lên. Cùng với những nền tảng đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, sự tự tin, tự hào truyền thống sẽ là điểm tựa để PV GAS vươn tới thành công.