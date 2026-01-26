Ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ tái xuất, gặp Đại sứ Hàn Quốc 26/01/2026 23:11

(PLO)- FLC và Bamboo Airways vừa làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác, mở rộng. Đáng chú ý, ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại sự kiện.

Ngày 26-1, theo thông tin từ Tập đoàn FLC, FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Buổi gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc, với sự tham dự của ông Choi Youngsam – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng các đại diện Đại sứ quán. Về phía Tập đoàn FLC có ông Trịnh Văn Quyết – người sáng lập, cùng đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways.

Hợp tác doanh nghiệp, động lực của quan hệ kinh tế Việt – Hàn

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 95 tỉ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng hàng đầu, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng du lịch, hàng không và dịch vụ của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Choi Youngsam khẳng định, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường Việt Nam nói chung và FLC nói riêng, đặc biệt trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhiều tiềm năng bổ trợ như du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản, hàng không, dịch vụ chất lượng cao….

Hướng tới các dự án có tầm vóc khu vực

Lãnh đạo FLC cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc hiện là thị trường chủ đạo, chiếm hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.

Ngay từ giai đoạn đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, Bamboo Airways sớm xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm. Từ năm 2019, hãng đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, từ Đà Nẵng đến Seoul (Incheon), sau đó mở rộng mạng lưới với các tuyến bay thường lệ từ Cam Ranh và Hà Nội tới Incheon.

Đến năm 2022, Bamboo Airways tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện với Công ty TD&T Co., Ltd (Hàn Quốc), triển khai gần 30 chuyến bay charter đưa du khách Hàn Quốc tới quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Đại sứ Choi Youngsam ghi nhận vai trò của hãng hàng không trong việc kết nối giao thông, tạo nền tảng thuận lợi cho giao lưu kinh tế, du lịch và hợp tác doanh nghiệp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Dự kiến tháng 4-2026, FLC sẽ tổ chức roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc, tiếp nối thành công của chương trình năm 2017 với sự tham gia của hơn 400 nhà đầu tư, đơn vị lữ hành, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp bất động sản.