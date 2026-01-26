Trà trộn tiệc cưới, người đàn ông trộm 93 triệu đồng tiền mừng 26/01/2026 17:57

(PLO)- Lợi dụng sơ hở trong lúc tiệc cưới đông người, người đàn ông trà trộn, đập thùng tiền mừng cưới, lấy trộm 93 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 26-1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Công an phường Khánh Hậu đã tạm giữ Kiến Hữu Tín (37 tuổi, ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản khi thực hiện trộm 93 triệu đồng tiền mừng cưới của đám cưới ven quốc lộ 1.

Trước đó, trưa 14-1, gia đình bà LTN tổ chức tiệc cưới tại kho hàng mặt tiền quốc lộ 1, khu phố Nhơn Cầu, phường Khánh Hậu. Thùng đựng tiền mừng cưới được đưa vào phòng riêng và có người trông coi.

Video: Người đàn ông trà trộn tiệc cưới để trộm tiền mừng.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, khi người trông coi rời khỏi phòng trong thời gian ngắn, kẻ gian đã lẻn vào, dùng đá đập vỡ thùng tiền, lấy trộm khoảng 60 phong bì mừng cưới. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại, cho thấy rõ cảnh đối tượng đột nhập, gom các phong bì cho vào bao nilon rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Khánh Hậu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, truy vết. Qua trích xuất camera và rà soát các dấu vết, lực lượng công an xác định Kiến Hữu Tín là nghi phạm gây ra vụ trộm.

Camera quay lại cảnh Tín đã trà trộn trộm tiền mừng cưới. Ảnh cắt từ clip

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, Tín khai nhận trưa 14-1 chạy xe máy đi vòng quanh tìm tài sản trộm cắp. Khi thấy tiệc cưới ven quốc lộ 1, đối tượng trà trộn vào bên trong, quan sát và theo dõi thùng tiền mừng cưới. Chờ lúc phòng không có người, Tín lẻn vào thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau khi rời hiện trường, đối tượng đến nơi vắng người lấy tiền, bỏ lại vỏ phong bì. Tổng số tiền trộm được 93 triệu đồng, Tín sử dụng để chuyển cho bạn gái, mua trang sức vàng, điện thoại iPhone và chuyển một phần vào tài khoản cá nhân trước khi bị bắt giữ

Vụ việc đang được Công an phường Khánh Hậu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.