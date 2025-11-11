Bịt kín mặt, tay cầm dao đột nhập nhà dân trộm vàng, tiền mừng đám cưới 11/11/2025 15:28

(PLO)- Hai kẻ trộm bịt kín mặt, tay cầm dao đột nhập nhà dân trộm vàng, tiền mừng đám cưới với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Ngày 11-11, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra vụ cướp tài sản với trị giá hàng trăm triệu đồng xảy ra tại một gia đình thuộc thôn Đức Lập (xã Phú Nghĩa).

Clip quay lại cảnh 2 kẻ trộm đột nhập vào nhà dân lấy tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trưa 9-11, gia đình bà Vũ Thị Trinh tổ chức tiệc cưới cho con trai. Đến 0 giờ 30 phút ngày 10-11, khi đang ngủ thì phát hiện có tiếng động nên bà Trinh dậy kiểm tra phát hiện 2 người đàn ông mặc áo trùm đầu kín mặt, tay cầm dao.

Vì sợ bị chúng sát hại, bà Trinh giả vờ ho nên cả 2 đã nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy bà Trinh đánh thức chồng đồng thời kêu lớn “cướp, cướp, cướp”.

Hai tên trộm bịt kín mặt, tay cầm vật giống dao vào nhà lấy tài sản. Ảnh: Cắt từ clip

Những người trong gia đình tỉnh ngủ, kiểm tra phát hiện vàng cưới, máy tính xách tay, tiền mừng đám cưới tổng trị giá khoảng 560 triệu đồng bị lấy đi.

Thiệp mừng đám cưới bị kẻ trộm mang ra ngoài bóc lấy tiền.

Tiếp tục trích xuất camera, gia đình bà Trinh còn phát hiện 2 đối tượng đã vào phòng khách dò la hồi lâu rồi vào phòng ngủ của các con, cháu với hung khí giống dao. Một số camera ở khu vực xung quanh nhà bị 2 tên trộm phá hỏng.