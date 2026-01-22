Hải quan số hóa toàn diện giúp hơn 60.000 doanh nghiệp thông quan thần tốc 22/01/2026 19:05

(PLO)- Năm 2026, Chi cục Hải quan Khu vực II sẽ đẩy mạnh tối đa các giải pháp công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), quyết tâm tạo ra môi trường thông quan không giấy tờ, minh bạch và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Chi cục Hải quan Khu vực II có quy mô lớn nhất ngành hải quan vừa công bố số thu ngân sách kỷ lục gần 180.000 tỉ đồng tại buổi gặp mặt báo chí xuân Bính Ngọ 2026 ngày 22-1.

Tại buổi gặp mặt, ông Đàm Mạnh Hiếu, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II cho biết dù biến động lớn từ việc sáp nhập và áp lực kinh tế, đơn vị vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vị thế dẫn dắt nguồn thu của toàn ngành trong năm 2025 đầy thách thức.

Mô hình mới kích hoạt nguồn thu ngân sách tăng trưởng mạnh

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Chi cục Hải quan Khu vực II chính thức vận hành theo mô hình tổ chức mới từ ngày 1-7. Sau sáp nhập, đây trở thành đơn vị có quy mô lớn nhất hệ thống với địa bàn trải rộng trên 99 bến cảng, kiểm soát hơn 70% sản lượng container xuất nhập khẩu toàn quốc.

Thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức thường đi kèm rủi ro gián đoạn, song thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Ông Đàm Mạnh Hiếu, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II, nhấn mạnh sự ổn định nhanh chóng của bộ máy gồm 2.034 nhân sự đã tạo đà cho kết quả thu ngân sách ấn tượng. Cụ thể, số thu ngân sách nhà nước đạt 179.800 tỉ đồng, vượt 6% so với chỉ tiêu pháp lệnh và tăng hơn 8.400 tỉ đồng so với năm 2024.

Thu ngân sách năm 2025 của Chi cục Hải quan khu vực II (TP.HCM) đạt kỷ lục gần 180.000 tỉ đồng. Ảnh: QH

Đáng chú ý, nguồn thu không chỉ dựa vào quy mô mà còn đến từ sự phục hồi của các nhóm hàng chủ lực. Dữ liệu cho thấy nhóm ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đóng góp gần 23.000 tỉ đồng, tăng 11%. Đặc biệt, mặt hàng phân bón ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về thuế lên tới 333%, mang về hơn 1.000 tỉ đồng. Nhóm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cũng tăng trưởng 29%, đạt xấp xỉ 19.000 tỉ đồng tiền thuế, phản ánh tín hiệu tích cực từ nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp.

Những con số biết nói này khẳng định vai trò trụ cột của Chi cục Hải quan Khu vực II khi gánh vác tới 41,3% tổng chỉ tiêu thu của toàn ngành Hải quan, góp phần quan trọng đưa kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu chạm mốc 900 tỉ USD.

Số hóa toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Để xử lý khối lượng công việc khổng lồ với hơn 6,2 triệu tờ khai trong năm qua (tăng hơn 9%), công nghệ và cải cách thủ tục là chìa khóa then chốt. Lãnh đạo Chi cục Hải quan Khu vực II cho biết đơn vị đã triển khai 17 ứng dụng nội bộ và công cụ AI để tự động hóa quy trình, từ tra cứu kết quả kiểm tra đến giám sát hàng hóa qua camera tập trung.

Tinh thần lấy doanh nghiệp làm trung tâm được Chi cục cụ thể hóa qua 920 cuộc đối thoại và tiếp xúc trực tiếp. Việc chủ động tháo gỡ vướng mắc cho hơn 61.700 doanh nghiệp không chỉ giúp thông quan nhanh chóng hàng hóa trị giá hơn 220 tỉ USD mà còn nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Các hiệp hội quốc tế như AmCham, EuroCham hay JCCI đều đánh giá cao sự chuyển biến tích cực trong thái độ phục vụ và hiệu quả tác nghiệp của đơn vị sau khi kiện toàn bộ máy.

Ông Đàm Mạnh Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II.

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ kinh tế mới, lãnh đạo Chi cục Hải quan Khu vực II khẳng định Chi cục sẽ tiếp tục thực hiện phương châm "Khai thông thể chế - Giải phóng nguồn lực". Mục tiêu không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách mà còn tạo đột phá về hạ tầng và dịch vụ công, hỗ trợ TP.HCM đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số như kỳ vọng của Chính phủ.