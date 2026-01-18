Ông Trump lập cơ chế song song Liên hợp quốc, yêu cầu 1 tỉ USD phí thành viên? 18/01/2026 12:33

(PLO)- Hiến chương Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ đề xuất khiến giới quan sát lo ngại rằng Tổng thống Donald Trump đang cố gắng xây dựng một tổ chức thay thế hoặc đối trọng Liên hợp quốc.

Hãng tin Bloomberg hôm 17-1 dẫn nguồn tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu các quốc gia muốn tham gia "Hội đồng Hòa bình" của ông để giám sát Gaza phải trả 1 tỉ USD phí thành viên.

Theo dự thảo hiến chương của hội đồng mà Bloomberg xem được, ông Trump sẽ giữ chức chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Hòa bình và sẽ quyết định ai được mời làm thành viên. Các quyết định của hội đồng sẽ được biểu quyết theo hình thức đa số phiếu. Trong đó, mỗi quốc gia thành viên có được 1 phiếu bầu, nhưng tất cả quyết định của Hội đồng đều phải được chủ tịch phê chuẩn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

“Mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ một nhiệm kỳ không quá 3 năm kể từ khi hiến chương này có hiệu lực và có thể được chủ tịch hội đồng gia hạn. Nhiệm kỳ thành viên 3 năm sẽ không áp dụng cho các quốc gia thành viên đóng góp hơn 1 tỉ USD tiền mặt cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên, kể từ khi hiến chương có hiệu lực” – dự thảo nêu rõ.

Hiến chương cũng mô tả hội đồng này là “một tổ chức quốc tế tìm cách thúc đẩy sự ổn định, khôi phục quản trị đáng tin cậy và hợp pháp, và đảm bảo hòa bình lâu dài ở các khu vực bị xung đột ảnh hưởng hoặc đe dọa". Hội đồng sẽ chính thức được thành lập khi 3 quốc gia thành viên đồng ý phê chuẩn hiến chương.

Phần mở đầu của dự thảo điều lệ nêu rằng hội đồng sẽ “từ bỏ những cách tiếp cận và các thể chế vốn quá nhiều lần thất bại”, đồng thời hoạt động như “một cơ chế kiến tạo hòa bình quốc tế linh hoạt và hiệu quả hơn”.

Theo tờ The Atlantic, cách diễn đạt này được cho là hàm ý phủ nhận vai trò của Liên Hợp Quốc.

The Atlantic đưa tin rằng dự thảo điều lệ của hội đồng hoàn toàn không đề cập Dải Gaza.

Theo một số nguồn tin, một số quốc gia châu Âu đã được mời tham gia Hội đồng Hòa bình.

Nhà Trắng được cho là đã mời tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina và Ai Cập tham gia hội đồng. Tổng thống Argentina Javier Milei cho biết ông đã chấp nhận lời mời, đồng thời chia sẻ bản sao điện tử của thư mời trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông gọi việc được mời tham gia hội đồng với tư cách “Thành viên sáng lập” là “một vinh dự”.

“Argentina sẽ luôn sát cánh cùng các quốc gia đối đầu trực diện với khủng bố, bảo vệ sinh mạng và tài sản, đồng thời thúc đẩy hòa bình và tự do. Được đồng hành cùng các bạn trong một trách nhiệm lớn lao như vậy là một vinh dự đối với chúng tôi” - ông Milei viết.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty xác nhận Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã nhận được bức thư. Giám đốc Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ Burhanettin Duran cũng xác nhận Tổng thống Trump đã mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan.

Nhà Trắng chưa bình luận về các thông tin trên.