Petrolimex tiên phong ra mắt lô nhiên liệu hàng không bền vững, giảm 80% phát thải CO2 16/08/2025 09:54

(PLO)- Lần đầu tiên tại Việt Nam, Petrolimex ra mắt nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) giúp giảm 80% phát thải CO2, khẳng định cam kết hướng tới phát triển xanh.

Ngày 15-8, tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TP.HCM), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) chính thức công bố sản phẩm Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Lễ gắn biển công trình chào mừng 70 năm thành lập Petrolimex tại Hệ thống phối trộn Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

SAF là nhiên liệu hàng không được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu tái tạo, thay thế cho nhiên liệu hóa thạch truyền thống. SAF có khả năng giảm tới 80% lượng phát thải CO2 so với nhiên liệu hàng không truyền thống.

Đây được xem là giải pháp then chốt của ngành hàng không toàn cầu để giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Petrolimex là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu hydrocarbon được tổng hợp từ nguyên liệu có nguồn gốc sinh học, tái tạo (SBC) và cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam làm chủ công nghệ pha chế SAF từ SBC tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam. Sản phẩm SAF đã được Petrolimex Aviation cung cấp, tra nạp thành công cho các chuyến bay thương mại trong nước.

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho biết, thành công khi nhập khẩu SBC để pha chế SAF thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Chính phủ, các hãng hàng không và toàn xã hội hướng tới phát triển bền vững.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu tại sự kiện.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cũng đánh giá cao Petrolimex và Petrolimex Aviation trong việc đi đầu triển khai nghiên cứu, pha chế và cung ứng SAF.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh việc ra mắt sản phẩm SAF không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo tiền đề xây dựng chuỗi cung ứng SAF bền vững trong nước; đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Tại sự kiện, Petrolimex Aviation ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet). Theo thỏa thuận, Petrolimex Aviation sẽ tra nạp toàn bộ 1.200 m3 SAF đầu tiên được pha trộn tại Việt Nam cho các chuyến bay của Vietjet, đồng thời chuyển giao Bằng chứng Bền vững (PoS) theo tiêu chuẩn ISCC EU. Điều này thể hiện cam kết của hai bên trong việc hướng tới các mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ SAF giữa Petrolimex Aviation và Vietjet.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Petrolimex Aviation ký kết hợp tác với AEG Fuels - đối tác quốc tế chiến lược hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng SAF. Sự hợp tác này mở rộng mạng lưới kết nối của Petrolimex Aviation ra thị trường toàn cầu, tạo tiền đề để SAF sản xuất tại Việt Nam tiếp cận khách hàng quốc tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không.