Bộ Công an áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại tất cả sân bay dịp 2-9 15/08/2025 18:11

Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Theo đó, từ ngày 26-8 đến hết ngày 4-9, tất cả các sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trên cả nước sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1.

Thêm vào đó, từ ngày 12-8 đến hết ngày 25-8 và từ ngày 5-9 đến hết ngày 7-9, áp dụng một số biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh hàng không đối với các đơn vị có lực lượng kiểm soát an ninh hàng không như: Tăng cường tần suất tuần tra, giám sát an ninh bằng camera khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ; thường xuyên kiểm tra các thùng rác, khu vực vệ sinh và các nơi khuất.

Lực lượng an ninh hàng không thực hiện diễn tập các tình huống xấu xảy ra ở sân bay Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Thời gian cao điểm trên, lực lượng chức năng cũng tăng cường tần suất kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm soát ra vào khu vực hạn chế; tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra vào hoạt động tại khu vực hạn chế. Đồng thời tăng cường thời gian, tần suất kiểm tra, giám sát của hệ thống chỉ huy, quản lý các cấp.

Ngoài ra, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp.

Công an cửa khẩu sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an các tỉnh thành có cảng hàng không, sân bay còn lại báo cáo hàng ngày về Cục Quản lý Xuất nhập cảnh theo quy định.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không qua thư điện tử hàng ngày.