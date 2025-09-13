Pha axit với nước giếng để làm giấm giả đưa đi bán 13/09/2025 13:06

(PLO)-Cơ quan công an xác định đôi vợ chồng này đã làm giấm giả đưa ra tiêu thụ khoảng hơn 1000 lít mỗi ngày.

Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã triệt phá một cơ sở làm giấm giả trên địa bàn với quy mô hàng ngàn lít mỗi ngày.

Cơ quan CSĐT bắt tạm giam vợ chồng làm giả giấm ăn, bán ra thị trường. Ảnh:CA.



Cụ thể, cơ quan công an điều tra xác định, vợ chồng Kiều Văn Thanh (45 tuổi) và Bùi Song Hậu (42 tuổi, vợ Thanh) là chủ cơ sở sản xuất giấm ăn, mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm.

Tuy nhiên, thay vì sản xuất giấm gạo lứt bằng phương pháp lên men tự nhiên, vợ chồng này đã sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng để làm giấm giả.

Việc dùng axit pha chế thành giấm giả tăng nguy cơ gây hại trên dạ dày, khiến dạ dày bị “bào mòn”, gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép.

Vợ chồng sản xuất giấm giả quy mô lớn. Ảnh:CA.



Để đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất và buôn bán giấm giả tinh vi này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động thông qua việc xác lập chuyên án để đấu tranh.

Được sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, ngày 12-9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Văn Thanh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

Bồn dung tích lớn để pha chế giấm giả. Ảnh:CA.



Quá trình khám xét xưởng sản xuất, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương hơn 2.000l giấm giả), cùng 20 can axit axetic nguyên chất (tương đương khoảng 600l axit). Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, số nguyên liệu này có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 30.000l giấm giả đưa ra thị trường, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng.