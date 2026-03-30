Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025 30/03/2026 07:15

Tối 29-3, tại TP.HCM, chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh (23 tuổi, quê Hà Nội). Người đẹp vượt qua 46 thí sinh để giành vương miện, nhận thưởng 300 triệu đồng và suất đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 74.

Tân hoa hậu cao 1,73 m, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đó, cô từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp biển. Suốt hành trình dự thi, Phương Oanh duy trì phong độ ổn định, liên tục ghi tên ở nhiều vòng thi phụ như Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).

Hoa hậu Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh. Ảnh: Miss World Vietnam

Tại đêm chung kết, cô thể hiện sự tự tin qua các phần trình diễn và đặc biệt ghi điểm ở phần thi ứng xử. Ở câu hỏi dành cho top 6: “Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam điều gì ở quá khứ, hiện tại và tương lai?”, Phương Oanh cho rằng Việt Nam nên được nhớ đến với quá khứ hào hùng, hiện tại đang vươn mình và tương lai đầy khát vọng. Cô nhấn mạnh tinh thần quả cảm của dân tộc trong lịch sử, cùng bản lĩnh, tri thức và khát khao khẳng định mình của thế hệ trẻ hôm nay.

Trong phần thi dành cho top 3, khi được hỏi sẽ giới thiệu gì về Việt Nam với thế giới nếu trở thành đại diện dự thi Miss World, người đẹp trả lời bằng tiếng Anh lưu loát, nhấn mạnh sự đoàn kết và lòng nhân ái của con người Việt Nam.

Hoa hậu Phương Oanh bên Á hậu 1 Khánh Như (bìa phải) và Á hậu 2 Tâm Như (bìa trái). Ảnh: Miss World Vietnam

Cô dẫn chứng tinh thần tương trợ trong những thời điểm khó khăn, đồng thời đề cập đến mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới giảm phát thải ròng, qua đó mong muốn giới thiệu một Việt Nam không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn giàu giá trị nhân văn.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như (22 tuổi, Khánh Hòa), sinh viên năm cuối ngành Du lịch, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Á hậu 2 là Trương Tâm Như (21 tuổi, Huế), Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024.

Đêm chung kết kéo dài hơn 4 giờ với các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội, lần lượt chọn ra top 20, top 10, top 6 và top 3. Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) cùng các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Quốc Trường và Nhật Kim Anh.

Miss World Vietnam là cuộc thi nhằm tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Cuộc thi năm nay khởi động từ cuối năm 2025, trải qua nhiều vòng thi và hoạt động kéo dài gần một tháng tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.