Quyền tự do báo chí không được “xâm lấn” quyền riêng tư Mối quan hệ giữa quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí vẫn là một vấn đề còn gây tranh cãi về mặt lý luận và pháp lý. Vì vậy, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay, để tôn trọng quyền riêng tư của mọi người, không chỉ là BN, cần có quá trình tuyên truyền liên tục cũng như xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm. Ở môi trường giáo dục, cần giáo dục học sinh tôn trọng quyền riêng tư. Một người từ khi còn bé được truyền đạt về quyền riêng tư, về phẩm giá của bản thân, không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì khi lớn lên sẽ có phản xạ ứng xử tốt, tạo môi trường tôn trọng chung. Nếu cuộc sống hằng ngày không có sự tôn trọng các quyền này từ trong gia đình, trường học, truyền thông thì mọi người cũng dễ có thói quen xâm phạm quyền riêng tư của người khác, dù là vô tình hay cố ý.