Bộ công an: 'Vụ Alibaba gây dư luận xấu trên toàn quốc'

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (ngụ Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Thiện , Phan Quỳnh Long (cùng ngụ tỉnh Gia Lai).

Theo đó, cơ quan công an đề nghị VKS truy tố các bị can về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1, Điều 178 và gây rối trật tự công cộng theo điểm a, b khoản 2 Điều 318, BLHS 2015.

Kết luận điều tra cho thấy công ty địa ốc Alibaba xây dựng trái phép tại 17 thửa đất tại ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó, UBND xã Tóc Tiên kiểm tra phát hiện công trình xây dựng trái phép nên lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía chủ đất là ông Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện ) không hợp tác làm việc. Ngày 10-6, UBND xã này ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục.



Nguyễn Huỳnh Tú Trinh chỉ đạo nhân viên Công ty Alibaba đập phá xe múc Ảnh: PLO

Khoảng 18g ngày 12-6, UBND xã đưa xe cuốc đến khu đất trên. Nhân viên bảo vệ khu đất phát hiện và báo tin cho ông Luyện. Luyện chỉ đạo các nhân viên làm lớn chuyện, thu hút truyền thông và cơ quan chức năng, làm rúng động thị xã Phú Mỹ…

Gần trưa hôm sau, khi đoàn cưỡng chế tiến hành cưỡng chế khu đất vi phạm thì Trinh, Tĩnh, Thiện, Long cùng các nhân viên khác của công ty Alibaba chạy đến ngăn cản, la thét và đập phá xe của đoàn cưỡng chế. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời phối hợp với VKS tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và yêu cầu giám định thiệt hại.

Sau đó, Bộ Công an nhận thấy vụ án gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và gây dư luận xấu trên toàn quốc nên đã chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp VKS rút hồ sơ vụ án để điều tra. Ngày 25-7, Cơ quan CSDT Công an thị xã Phú Mỹ sơ kết vụ án, đề nghị VKS ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến công an tỉnh giải quyết.

CQĐT xác định, đây là vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng xảy ra trong quá trình Nhà nước thực hiện chức năng quản lý đất đai tại xã Tóc Tiên nói riêng và thị xã Phú Mỹ nói chung. Công ty Alibaba sử dụng sai mục đích, tự ý lập dự án phân lô bán nền mà không xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Việc này vi phạm nghiêm trọng quy hoạch sử dụng đất, gây rối loạn thị trường bất động sản và gây ảnh hưởng lớn đến an ninh tiền tệ.

Đây là vụ án mà các bị can phạm tội có tổ chức, cấu kết chặt chẽ lẫn nhau, có sự bàn bạc từ trước và thống nhất phối hợp thực hiện hành vi bài bản, chuyên nghiệp, dùng mạng xã hội để lên kế hoạch chỉ đạo. Các bị can cùng thống nhất ý chí quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng nhằm mục đích "làm lớn chuyện", "làm rúng động thị xã Phú Mỹ", "tranh thủ thu hút truyền thông", "có lợi cho sự phát triển của Alibaba"...

CQĐT xác định bị can Trinh là người có kiến thức cử nhân luật thực hiện tội phạm với vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trinh kích động nhân viên công ty Alibaba tụ tập đông người la hét, gây rối, ra lệnh cho các bị can khác đập phá xe cuốc của đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên. Quá trình điều tra, Trinh khai báo không thành khẩn, không khai hết nội dung, bản chất của vụ án. Bị can cho rằng việc cưỡng chế là trái pháp luật nên cố tình đánh tráo khái niệm của pháp luật, cho rằng hành vi của mình là áp dụng tình thế cấp thiết bảo vệ tài sản công dân.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết luận điều tra, CQĐT xác định bị can Trinh đã phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng. Các bị can còn lại trong vụ án, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, từ đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.