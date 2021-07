Cần chú ý đến Facebook và YouTube Dự thảo nhấn mạnh việc quản lý hoạt động livestream của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua cơ chế cung cấp thông tin qua biên giới là phù hợp với tình hình hội nhập. Tuy nhiên, có thể thấy ngoài việc sẽ xử lý đối với việc livesteam trái luật là xóa bỏ, chặn video… thì các cơ chế, chế tài khác áp dụng đối với các đối tượng này vẫn chưa cho thấy tính khả thi. Ngoài ra, ở Việt Nam thì hai mạng xã hội có số lượng livestream nhiều nhất là Facebook và YouTube đều thuộc sở hữu của pháp nhân nước ngoài. Do đó, để việc thực thi các quy định về quản lý livestream có hiệu quả thì cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường quản lý hoạt động của các mạng xã hội này tại Việt Nam. ThS NGUYỄN NHẬT THANH, Trường ĐH Luật TP.HCM YẾN CHÂU ghi Sử dụng mạng xã hội đúng cách để thụ hưởng nhiều lợi ích Bán hàng trên mạng đang là xu thế cho những người kinh doanh nhỏ lẻ. Người bán hàng chỉ cần có tài khoản mạng xã hội là đã có thể livestream dễ dàng mà không bị bất cứ cơ quan nào kiểm duyệt nội dung, chất lượng sản phẩm. Không chỉ sử dụng để bán hàng mà mạng xã hội hiện nay còn là nơi để mọi người tự do phát ngôn, định hướng dư luận hoặc thậm chí là công cụ để các tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Với đề xuất và cách quản lý mới này, rất nhiều người bán hàng qua mạng, kinh doanh nhỏ lẻ sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu như sử dụng mạng xã hội đúng cách, sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các điều kiện đặt ra thì người dùng hoàn toàn có thể phát huy điểm mạnh của mạng xã hội để phục vụ cho công việc. Ngược lại nếu như các cơ quan nhà nước buông lỏng quản lý thì đây lại trở thành môi trường phạm tội mới. Anh TÔ VĨNH ĐẠT, người từng livestream bán hàng trên mạng HỮU ĐĂNG ghi Những trường hợp bị xử phạt từ việc livestream Việc livestream trên mạng xã hội dẫn đến những tình trạng như bán hàng lậu, hàng cấm; lừa đảo; khiêu dâm; xúc phạm danh dự, nhân phẩm,truyền bá tin giả… Tháng 6-2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã xử phạt đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh (của vợ một nghệ sĩ hài) về việc kinh doanh hàng hóa không nhãn phụ và giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci, đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn hai tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo nhãn hiệu. Đây là hai nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 60,5 triệu đồng. Tháng 4, Sở TT&TT TP.HCM xử phạt doanh nhân Nguyễn Phương Hằng 7,5 triệu đồng do có hành vi livestream nêu thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Hành vi của bà Hằng vi phạm khoản d điểm 1 Điều 5 Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.