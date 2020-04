Cao điểm chống dịch COVID-19, hoãn phúc thẩm vụ VN Pharma

Gây hậu quả nghiêm trọng Theo án sơ thẩm, Nguyễn Minh Hùng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới sử dụng giấy phép đăng ký lưu hành (visa) có sẵn của bốn loại thuốc do Công ty Health 2000 Canada sản xuất, được Cục Quản lý dược cấp cho Công ty Coduphar và Công ty Vimedimex, móc nối với Võ Mạnh Cường mua bốn loại thuốc kháng sinh là Kafotax - 1000, Kaderox - 250, H2K Levfloxacin và H2K Coprofloxacin.

Hành vi của cựu chủ tịch VN Pharma và đồng phạm được cơ quan điều tra đánh giá là gây hậu quả nghiêm trọng, bởi bốn loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ VN Pharma nhập lậu về đã tiêu thụ hết. Trước đó, tháng 9-2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và các cơ quan liên quan. Vụ án này hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết quả điều tra. Hiện giai đoạn 2 vụ án cũng đang được khởi tố và điều tra..