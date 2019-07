Cháu bé thiệt mạng vì đánh trả người hành hung cha

Ngày 24-7, TAND TP.HCM trả hồ sơ yêu cầu VKS cùng cấp điều tra bổ sung vụ án giết người, cố ý gây thương tích xảy ra ở khu vực cầu Chà Và (quận 8) khiến một cháu bé tử vong. Trong đó, tòa yêu cầu làm rõ nhiều tình tiết cũng như hành vi từng bị cáo trong vụ án.

Trước đó, VKS ra cáo trạng truy tố Trần Vũ Quốc Long, Châu Đức Thanh, Vũ Trần Trọng Hiếu, Lê Thanh Duy, Lê Hùng Sơn, Lê Quốc Việt về tội giết người và cố ý gây thương tích; Nguyễn Tấn Nhiều về tội không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ, tối 30-5-2017, Long đến ngã tư Hồng Bàng – Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) tìm phụ nữ bán dâm. Tại đây, Long gặp và thỏa thuận mua dâm giá 300 ngàn đồng với chị C.



Nơi xảy ra vụ án đau lòng

Sau đó, Long chở chị C. đến chân cầu Chà Và (quận 8) để “quan hệ”. Đến nơi, chị C. yêu cầu trả tiền trước nhưng Long không đồng ý. Thấy chị C. bỏ về, Long đuổi theo bắt quay lại nhưng chị này vùng vẫy bỏ chạy. Lúc này, thấy nhóm anh Lâm Quốc đang ngồi ăn uống, chị C. kêu cứu.



Anh Quốc lên tiếng đuổi Long và chị C. đi chỗ khác. Do Long cự cãi nên anh Quốc dùng cùi chỏ đánh vào mặt khiến Long chảy máu. Bị thương, Long bỏ đi. Còn anh Quốc cùng bạn tiếp tục ăn uống và chơi với con trai là cháu H. (SN 2004).

Sau đó, Long cùng bạn là Hiếu, Thanh, Duy, Sơn, Hào, Nhiều, Việt mang theo hung khí quay lại trả thù. Đến khu vực ngã ba đường Đỗ Văn Sửu – Vạn Kiếp (quận 5), thấy anh Quốc đang ngồi uống bia với bạn, Thanh xông vào chém khiến anh Quốc thương tích 11%.

Thấy có người hành hung ba mình, cháu H. cầm ghế đánh trả thì bị Thanh chém trúng ngực dẫn đến tử vong. Hiếu và Long cũng chém trúng hai người khác cùng ngồi nhậu với anh Quốc bị thương tích 11% và 44%.



Gây án xong, nhóm này rời khỏi hiện trường, tìm chỗ vứt hung khí. Sau đó, Thanh, Long, Nhiều và Hiếu đến công an đầu thú. Những người còn lại bị bắt trong quá trình điều tra vụ án. Riêng Lê Anh Hào đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Cáo trạng xác định hành vi của Long, Thanh, Hiếu, Duy, Sơn và Việt phạm vào tội giết người thuộc trường hợp giết trẻ em và có tính chất côn đồ và tội cố ý gây thương tích. Sáu thanh niên này đã xâm phạm tính mạng, sức khoẻ người khác; gây cản trở hoạt động điều tra tội phạm.

Trong vụ án, Việt dù không trực tiếp tham gia vào cuộc hỗn chiến nhưng biết rõ sự việc, lại còn cung cấp hung khí, phương tiện. Do đó, Việt chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm....