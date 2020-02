Có việc bỏ lọt tội phạm trong vụ cán bộ công an lừa đảo

VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành Thông báo rút kinh nghiệm một vụ án bỏ lọt tội phạm. Thông báo này được gửi đến các VKS trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhằm nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự.

Theo VKS, cấp sơ thẩm đã áp dụng không đúng, không đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự , đồng thời còn bỏ lọt hành vi phạm tội đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nguyệt - nguyên kế toán Công an huyện Tuy Phước , Bình Định.

Từ tháng 9-2016 đến tháng 7-2017, Nguyệt đã sử dụng các giấy tờ của cán bộ công an nhằm tạo niềm tin để đi vay tiền của nhiều người. Với thủ đoạn hứa hẹn trả lãi suất cao, Nguyệt dùng các loại giấy tờ như: Giấy chứng minh công an nhân dân, thẻ đảng viên, làm giả thẻ ngành công an nhân dân của gia đình và đồng nghiệp trong đơn vị, sau đó đem đi thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt 3,545 tỉ đồng.