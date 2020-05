Cựu giám đốc chống hạn trên giấy được giảm án

Quay lại tội danh ban đầu Theo hồ sơ, trước đây, toàn bộ 11 bị can trong vụ án này đều bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố tội tham ô tài sản. Sau hơn một năm điều tra, tháng 3-2018, CQĐT ra bảy quyết định thay đổi tội danh đối với bảy bị can. Trong đó, sáu bị can được đổi sang tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng gồm Đó là các bị can Ngô Mạnh, Đặng Thanh Xuân, Đỗ Xuân Đoan, Phan Tuấn Nam, Lương Thành Nam, Nguyễn Văn Tiến. Riêng Phạm Thị Ngọc Phi được chuyển sang tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hai tội danh mới được quy định trong BLHS 2015 và nhẹ hơn tội tham ô tài sản. Cuối tháng 8-2019, sau hơn 10 ngày xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh để điều tra bổ sung đối với hành vi của bảy bị cáo có dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho Hải phạm tội tham ô tài sản. Sau khi điều tra bổ sung, VKSND tỉnh ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can cùng tội tham ô tài sản.