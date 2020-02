Cựu viện phó nhận hối lộ nói mình bị truy tố sai tội danh

Bị bắt quả tang cùng phong bì 2.500 USD Cáo trạng truy tố chiều 2-8, ông An bị CQĐT VKSND Tối cao bắt quả tang đang nhận phong bì chứa 2.500 USD từ người tên T. tại ấp Tân Lợi , xã Tân Hưng, huyện Tân Châu. T. là một trong hai bị can trong vụ án cố ý gây thương tích mà VKS huyện Tân Châu nơi ông An làm việc đang thụ lý. Ngày 28 và 29-7, An điện thoại cho người nhà T. đến nhà để bàn cách giúp đỡ. An gợi ý đưa 25 triệu đồng để bồi thường cho nạn nhân để tòa xử nhẹ, 80 triệu đồng đưa tòa lo việc "chạy án" và hối thúc người nhà bị can đưa tiền. Thấy việc đưa tiền là không đúng, T. đã tố cáo An. Cơ quan chức năng xác định An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn yêu cầu đưa tiền và đã nhận 2.500 USD với lời hứa giúp bị can hưởng án treo. Đối với ông Trần Văn Hào , kiểm sát viên vụ án, do không biết ông An nhận hối lộ nên CQĐT không xem xét xử lý. CQĐT VKSND Tối cao cũng cho rằng ông Nguyễn Văn Thảo , Viện trưởng VKSND huyện Tân Châu, dù không biết cựu viện phó An đòi hối lộ nhưng với trách nhiệm người đứng đầu, cần thiết phải kiến nghị viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh rút kinh nghiệm.