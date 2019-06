Giết chồng đốt xác phi tang nhưng chỉ bị phạt 17 năm tù

Chém chồng, tạt xăng đốt rồi giả vờ hô hoán Theo hồ sơ, năm 1999, bà Nầy và ông Cảnh đăng ký kết hôn và chung sống với nhau tại xã An Long, huyện Phú Giáo (Bình Dương). Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn vì bị cáo cho rằng ông Cảnh có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác và có ý định muốn bán đất cao su để cho người này. Ngày 3-3-2017, thấy ông Cảnh nằm ngủ trong phòng Nầy lấy can nhựa có chứa hai lít xăng mang đến trước phòng ngủ rồi rót ra xô nhựa. Tiếp đó bị cáo xuống bếp lấy một cây rựa dài 73 cm vào phòng dùng hai tay chém trúng đầu và mặt phải của ông Cảnh. Sau khi chém, bị cáo lấy xô xăng đã chuẩn bị sẵn từ trước tạt vào phòng rồi đi ra ngoài chốt cửa bằng móc khoá và dùng bật lửa phóng hoả khiến ông Cảnh bị chết cháy trong phòng ngủ. Sau đó Nầy giấu cây rựa trong đống giàn giáo bên hông căn nhà và mang xô nhựa mang ra hồ nước để rửa sạch sẽ. Khi lửa bùng cháy lớn hàng xóm phát hiện truy hô dập lửa thì bị cáo Nầy cũng giả bộ tham gia vào và cùng mọi người dập lửa để che giấu hành vi phạm tội của mình. Kết luận giám định xác định ông Cảnh bị chết là do bị chém và bỏng do cháy. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương xác định Nầy chính là thủ phạm gây ra vụ án, dù sau đó bị cáo có ra đầu thú. Tháng 6-2018 Viện KSND tỉnh Bình Dương ra cáo trạng truy tố bị cáo Nầy về tội giết người với tình tiết có tính chất côn đồ theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 (hình phạt từ 12 năm, 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình). Nhưng ba tháng sau TAND tỉnh xử sơ thẩm và chỉ tuyên phạt Nầy 17 năm tù.