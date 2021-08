Bình, Trọng Nguyên, Vũ Nguyên còn bị truy tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Do đó, từ tháng 6-2018 đến tháng 12-2018, Bình làm giả hồ sơ vay vốn của Công ty, chiếm đoạt 145 triệu đồng nên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An (Phú Yên) khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian điều tra, Bình bị cấm đi khỏi nơi cư trú.