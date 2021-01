Mối nguy từ những vụ chạy chức

Có hai bị can (gồm một cựu cán bộ trung tâm nghiên cứu của một trường đại học thuộc Bộ Công an và một cựu viện trưởng viện nghiên cứu) nói là sẽ lo cho được chức vụ phó một vụ thuộc Văn phòng Chính phủ. Tưởng thật, một phụ nữ đã chuyển cho cựu cán bộ trên hơn 26 tỉ đồng cùng một ô tô trị giá hơn 1,6 tỉ đồng để làm quà biếu...

Đối với hai bị can bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội trạng, hình phạt như thế nào phải chờ tòa xét xử. Trước mắt, theo cáo trạng, họ có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở chỗ dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của người phụ nữ kia. Cả hai bị truy tố tội này do bị can đầu vụ (cựu cán bộ) dùng phần lớn số tiền nhận được để tiêu xài và đã trích đưa cho bị can giúp sức (cựu viện trưởng) 1 tỉ đồng.