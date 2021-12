Kiểu xâu xé, nhục mạ người lầm lỡ Sự việc đánh đập, cắt tóc, cắt áo ngực cô gái trẻ được lan truyền trên Facebook ngày hôm qua. Đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một thiếu nữ quỳ khóc, van xin: “Chị ơi, em biết lỗi rồi. Cháu biết lỗi rồi, tha thứ cho cháu…” nhưng cô vẫn bị người phụ nữ cầm kéo xén tóc. Một số người có mặt tại cửa hàng còn khống chế, hỗ trợ người phụ nữ cầm kéo đánh vào đầu và cắt dây áo ngực của cô. Thiếu nữ liên tục dùng mũ bảo hiểm che mặt, và không ngừng khóc lóc xin lỗi. Suốt đoạn clip, người phụ nữ liên tục lớn tiếng đe dọa, kéo bằng được chiếc mũ bảo hiểm ra để quay khuôn mặt cô gái. Tại cơ quan công an, bước đầu các bị can khai nhận ngày 25-11, sau khi phát hiện cửa hàng bị mất trộm quần áo, Hường đã sử dụng trang Facebook cá nhân có tên "Mai Hường" đăng nội dung "shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp, nếu trong vòng 24h không liên hệ với shop, sẽ trình báo công an". Sau khi đọc được thông tin trên, hai thiếu nữ là TM và LTH, đều 17 tuổi, trú phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, đã chủ động gọi điện thoại cho Hường để xin lỗi về việc ngày 18-11 đến cửa hàng Mai Hường lấy trộm quần áo. Tuy nhiên, Hường yêu cầu đến cửa hàng nói chuyện. Khoảng 9 giờ ngày 26-11, M. và H. đi xe máy đến cửa hàng. M. vào gặp Hường và mẹ chồng của Hường, cùng một số nhân viên bán hàng. Lúc này Hường yêu cầu M. tháo mũ bảo hiểm, khẩu trang để nhân viên của Hường quay clip. Do M. không đồng ý nên Hường đã tát vào mặt, đạp vào đầu M. Mẹ chồng của Hường cũng lao vào túm tóc M.. Tiếp đó, Hường kéo áo và dùng kéo cắt tóc, cắt đứt áo ngực của M.. Sau đó, chồng của Hường đến cửa hàng, thấy sự việc trên nên đã đưa M. lên tầng 2 và yêu cầu trong 3 ngày phải chuyển 15 triệu đồng, nếu không sẽ báo công an. Do không lo được tiền nên M. liên tục nhắn tin xin lỗi, mong tha thứ nhưng vợ chồng Hường không đồng ý, liên tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu phải giao đủ tiền, nếu không sẽ báo công an, gửi thông tin về nhà trường và địa phương nơi M. cư trú. Ngày 30-11, gia đình M. và H. đến cửa hàng đưa tiền cho vợ chồng Hường. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình H. xin đưa 10 triệu đồng và được đồng ý. Còn gia đình M. do không có tiền nên Hường yêu cầu viết giấy khất nợ 10 triệu đồng.