Năm 2018: TAND TP.HCM giải quyết hơn 60.000 vụ việc

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP.HCM đã thông tin như trên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của TAND TP.HCM, sáng 31-1.



Bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP.HCM phát biểu tại hội nghị sáng 31-1. Ảnh: N.Q

Báo cáo công tác năm 2018, Chánh án TAND TP bà Ung Thị Xuân Hương cho biết năm qua, TAND hai cấp TP thụ lý 75.519 vụ việc các loại, giải quyết 61.128 vụ việc, đạt tỷ lệ 80,94%. Số lượng vụ án còn lại chưa giải quyết là những vụ án đang trong quá trình chuẩn bị xét xử và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. So với cùng kỳ năm 2017, lượng án thụ lý tăng 6.444 vụ việc, tỷ lệ giải quyết tăng 4,25%.

Mặc dù TAND hai cấp TP đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp và đạt được kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng giải quyết án, tuy nhiên số lượng án bị hủy, sửa, đặc biệt là hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán vẫn còn.

TAND hai cấp TP có 318 trường hợp bản án, quyết định bị hủy, chiếm tỷ lệ 0,54%. Trong đó hủy do lỗi chủ quan là 0,28%; có 844 trường hợp bản án, quyết định bị sửa, chiếm tỷ lệ 1,43%, trong đó sửa do lỗi chủ quan là 0,55%.

So với năm 2017, tỷ lệ án bị hủy do lỗi chủ quan và sửa do lỗi chủ quan giảm. Việc chậm phát hành bản án, bản án, quyết định cho các cơ quan liên quan vẫn còn diễn ra.

Nguyên nhân là do số lượng các loại án thụ lý lớn, tính chất các vụ việc tranh chấp ngày càng phức tạp hơn, số lượng cán bộ, thẩm phán chưa đủ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu công việc.

Ngoài ra, năm 2018 có nhiều bộ luật, luật mới có hiệu lực thi hành nhưng các nghị quyết, nghị định, hướng dẫn chưa đầy đủ, kịp thời nên gây khó khăn trong việc áp dụng giải quyết vụ án…

Bà Hương thông tin trong năm 2018 TAND TP đã đưa ra xét xử kịp thời các vụ án trọng điểm, các vụ án hình sự về các tội phạm tham nhũng, vụ án gây thiệt hại về kinh tế lớn, các vụ án liên quan đến tình hình an ninh chính trị được dư luận xã hội quan tâm như vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm, Hứa Thị Phấn, Đặng Thanh Bình và đồng phạm…

Nhìn chung, TAND hai cấp TP đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác đã đề ra và đạt được một số kết quả tích cực, hoàn thành nhiều chỉ tiêu.



Ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án TAND Tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: K.P

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án TAND Tối cao ghi nhận những thành tích của TAND TP.HCM trong năm qua. TAND TP đã xét xử đúng pháp luật, đúng người, đúng tội và đưa ra xử nhiều vụ án lớn được dư luận quan tâm. TAND TP cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nghiêm túc nhìn nhận và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt công tác năm 2019.



Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Hương phát biểu năm 2019 sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, TAND hai cấp TP.HCM đã công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của đơn vị.



Các thẩm phán giỏi của TAND quận - huyện của TP.HCM nhận bằng khen. Ảnh: K.P