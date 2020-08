Nỗi day dứt vụ bà nội giết cháu ở Thái Bình

Chưa khởi tố bị can bà Chử Thị Mỹ Lệ Chiều 5-8, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết cơ quan này vẫn chưa khởi tố bị can đối với nghi can Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi). Trước đó, bà Lệ đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về tội giết người. Bà Lệ là bác sĩ phó trưởng khoa sản của một bệnh viện huyện ở tỉnh Thái Bình. Bà cũng mở một phòng khám tại nhà riêng ở xã Tân Bình, TP Thái Bình. Theo thông tin ban đầu, vợ chồng con trai bà Lệ làm việc ở Hà Nội sinh được cháu trai là LTDM (khoảng tám tháng tuổi) bị đa dị tật bẩm sinh với chứng bại não, tim bẩm sinh, hở hàm ếch. Cháu M. được cha mẹ gửi về quê cho bà Lệ nuôi. Tới ngày 13-7, cháu M. được đưa vào BV Nhi Thái Bình cấp cứu, sau đó cháu được chuyển lên BV Nhi trung ương điều trị. Tại đây, bác sĩ xét nghiệm thì phát hiện dấu hiệu cháu bé bị đầu độc nên báo công an. Công an TP Thái Bình vào cuộc xác minh, bà Lệ thừa nhận đã bơm thuốc chuột vào sữa cho cháu M. uống. Bước đầu, bà Lệ khai do thấy bệnh tình bẩm sinh hành hạ cháu nội khiến cháu quá khổ sở nên trong lúc nông nổi, bà muốn giải thoát cho cháu… Được biết sức khỏe cháu M. hiện đã ổn và cháu đang được điều trị tại BV Nhi tỉnh Thái Bình. ĐỖ HOÀNG