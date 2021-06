TAND TP.HCM dự kiến mở phiên xử sơ thẩm vụ Lê Kim Phương (sinh năm 1986) tham ô tài sản vào giữa tháng 7.



Nữ bị cáo bị VKS truy tố về tội tham ô tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự có khung hình phạt 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.



Hồ sơ thể hiện từ năm 2015 đến 2017, công an quận 3 được cấp kinh phí mua nhiên liệu xăng, dầu từ nguồn ngân sách kinh phí thường xuyên, kinh phí trật tự an toàn giao thông, kinh phí do UBND quận 3 cấp, hỗ trợ và phải thực hiện thủ tục thanh quyết toán qua Kho bạc quận theo quy định.



Công an quận đã ký hợp đồng mua sắm xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nguyễn Văn Quang qua hình thức phiếu cấp xăng, dầu ghi số lượng.



Bị cáo Lê Kim Phương. Ảnh: HOÀNG YẾN

Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, hai bên chỉ ký biên bản giao nhận phiếu xăng dầu. Thực tế, lượng xăng dầu vẫn để tại trạm xăng dầu K24, cán bộ công an quận có thể dùng các phiếu này đến nhận xăng dầu bất kỳ lúc nào.



Tuy nhiên, trong thời gian này, Phương đã nhiều lần liên hệ phía doanh nghiệp ký các biên bản giao nhận phiếu cấp xăng dầu nhưng không nhận phiếu mang về đơn vị để cấp phát sử dụng mà nhận tiền mặt. Phương đã ký nhận tổng cộng 75.548 lít xăng, 11.600 lít dầu, trị giá gần 1,4 tỉ đồng.



Đến cuối năm 2017, công an quận 3 phát hiện sự việc nên tiến hành kiểm tra, xác minh, sau đó báo CQĐT vào cuộc điều tra, xử lý.



Quá trình điều tra, Phương khai ngoài công việc kế toán thanh toán, Phương còn được giao một số công việc hậu cần. Theo đó, căn cứ các kế hoạch mua sắm, cấp phát xăng dầu từ đầu năm của công an quận, Ban chỉ huy Đội Chính trị hậu cần phân công Phương thực hiện các công việc trong mua sắm xăng dầu…



Liên quan đến vụ án, các lãnh đạo công an quận 3 đứng tên ký kết các hợp đồng mua bán xăng dầu; cựu đội trưởng Đội Chính trị hậu cần, thủ kho và cựu phó đội trưởng Đội Chính trị hậu cần kiêm kế toán trưởng công an quận 3; giám đốc, kế toán doanh nghiệp bán xăng đều không được hưởng lợi và hậu quả đã khắc phục toàn bộ nên CQĐT không xử lý về hình sự.