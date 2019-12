Phải cấn trừ tiền bảo hiểm vì không tự nguyện thi hành án

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2020.

Theo báo cáo, trong năm 2019, các cơ quan THADS trong tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, các cơ quan THADS trong tỉnh đã thụ lý 16.860 việc, tăng hơn 1.800 việc (hơn 12%) so với cùng kỳ và đã giải quyết xong hơn 10.260 việc, đạt tỷ lệ hơn 76% (vượt gần 3,6% so với chỉ tiêu được giao).

Số tiền thụ lý gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 54 tỷ đồng (3,80%) so với cùng kỳ và đã giải quyết xong gần 350 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 35% (vượt 1,74% so với chỉ tiêu được giao).

Về kết quả tổ chức cưỡng chế THA, từ đầu tháng 10-2018 đến cuối tháng 9-2019, các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế THA đối với 215 trường hợp, giảm 31 trường hợp so với cùng kỳ. Do có 10 trường hợp đương sự tự nguyện THA nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 205 trường hợp, giảm 33 trường hợp so với cùng kỳ.



Tại hội nghị có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Ảnh: VĨNH PHONG

Liên quan đến việc tổ chức THA tại Chi cục THADS TP Sóc Trăng, trong vụ bà Lâm Thị Mỹ Thuận có trách nhiệm hoàn trả cho bà Lê Kim Phụng số tiền còn lại là hơn 115 triệu đồng và lãi chậm THA, trong quá trình tổ chức việc THA, người phải THA không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ phải THA.

Qua xác minh điều kiện THA của bà Thuận được biết tháng 5, Bưu Điện huyện Cù Lao Dung sẽ tiến hành chi trả tiền hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần cho bà Thuận hơn 45 triệu đồng. Chấp hành viên đã ban hành quyết định về việc thu tiền của người phải THA đang do người thứ ba giữ và ban hành thông báo về việc thực hiện việc cưỡng chế THA vào ngày 16-5.

Chấp hành viên yêu cầu Bưu điện huyện Cù Lao Dung thực hiện việc giao nộp hơn 45 triệu đồng theo quyết định cưỡng chế nhưng đại diện theo pháp luật của Bưu điện không đồng ý.

Lý do Bưu điện đưa ra là đơn vị này thực hiện theo quy định của BHXH là chi trả cho đúng đối tượng được hưởng trợ cấp BHXH hoặc đại diện theo ủy quyền của người được hưởng BHXH. Do đó, số tiền này Bưu điện sẽ chuyển trả cho BHXH huyện Cù Lao Dung.

Cạnh đó, BHXH huyện cũng cho rằng sẽ xử lý số tiền trên khi có văn bản chỉ đạo của BHXH tỉnh Sóc Trăng.

Sau đó, nhờ có sự phối hợp, chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Sóc Trăng và BHXH tỉnh Sóc Trăng, chấp hành viên đã thu được số tiền của người phải THA đang do người thứ ba giữ.

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa BHXH cấp tỉnh, cấp huyện với cơ quan THADS hai cấp là rất tốt trong việc cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin của người phải THA theo yêu cầu của chấp hành viên.

Tuy nhiên, khi thực hiện các quyết định của cơ quan THADS về cưỡng chế trừ vào tiền hưởng BHXH thì bảo hiểm cấp huyện còn lúng túng và chưa mạnh dạn phối hợp thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan THADS trong tỉnh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác. Đồng thời, ông Nghiệp cũng đề nghị các cơ quan THADS trong tỉnh cần chủ động trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS.