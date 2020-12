Quan điểm VKS về việc không khởi tố vụ bé gái nghi bị dâm ô

Hai lần đều không khởi tố Như PLO đã đưa tin, tối 15-4-2019, gia đình phát hiện cháu PNL (ba tuổi) bị đau ở vùng âm đạo và bị sốt. Cháu nói bị ông “Bảy” (ông HTT) xâm hại. Đến ngày 26-4-2019, cháu L. được gia đình đưa đi khám. Bác sĩ chẩn đoán xuất huyết âm đạo bất thường. CQĐT huyện Nhà Bè sau đó vào cuộc lấy lời khai các bên. Đến ngày 15-8-2019, CQĐT ra quyết định không khởi tố vụ án do là thời điểm trên, ông T. ở nhà cùng gia đình và không tiếp xúc với cháu L. Kết quả giám định cho thấy màng trinh không rách, không thấy tinh trùng, có tế bào nam tại vùng âm hộ và hậu môn nhưng không đủ cơ sở đối chiếu với AND của đối tượng nam. Sau đó, VKSND TP.HCM đã chấp nhận khiếu nại của ông L., yêu cầu VKS và CQĐT huyện tiếp tục thụ lý, giải quyết tố giác về tội phạm theo quy định pháp luật do nhiều nội dung chưa được làm rõ. Đến tháng 10-2020, CQĐT tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án và được VKS cùng cấp phê chuẩn.