'Tạo công ăn việc làm' cho bạn xã hội, cả hai bị 33 năm tù

Ngày 9-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đoàn Thị Duyên Anh (quê Cần Thơ) 17 năm tù, Trần Nguyễn Thanh Huy (cùng sinh năm 1985, ngụ tại quận 6, TP.HCM) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý.



Chiều 14-6-2019, trước một căn nhà trên đường Nguyễn Hới (phường An Lạc, quận Bình Tân) công an bắt quả tang Huy cất giấu trái phép chất ma túy để bán cho người khác. Tiếp tục điều tra mở rộng, công an bắt giữ Duyên Anh, người đưa ma tuý cho Huy đi giao.



Bị cáo Duyên Anh và Huy được dẫn giải về trại giam sau phiên xử. Ảnh: H.Y

Kết quả điều tra được biết từ năm 2000, Duyên Anh chuyển từ Cần Thơ sang Campuchia sinh sống và làm việc tại các sòng bài Casino. Duyên Anh dùng ma túy nên quen biết với một người tên Tài Có (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) bán ma tuý.

Đến tháng 6-2019, đôi bên thỏa thuận việc mua bán ma túy. Cụ thể, Tài Có bán cho Duyên Anh ba loại ma túy gồm thuốc lắc giá 3,2 USD/ viên, còn ma túy đá và ketamine không nói giá trước mà sau khi bán xong thanh toán tiền vốn, lãi chia đôi.



Sau đó Duyên Anh nhận 500 viên thuốc lắc, hai gói ketamine và gói ma tuý đá mang về Việt Nam theo đường tiểu ngạch qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Duyên Anh đến lưu trú cất giấu ma túy trong khách sạn tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.



Đồng thời cũng thời gian này, qua bạn bè xã hội, Duyên Anh biết Huy đang nợ nần không có tiền tiêu xài nên đã đề nghị giúp giao ma tuý mỗi lần trả công một triệu.



Ngay lần đầu tiên, Huy đến khách sạn nhận ma túy đi giao thì bị bắt quả tang như trên khi chưa được nhận được tiền công.



Theo cơ quan tố tụng, tổng khối lượng ma túy bắt quả tang của hai bị cáo này là hơn 162,67gram MDMA, hơn 53g loại ketamine và 0,9694 gram methamphetamine.