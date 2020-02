Tòa nói gì về vụ cựu viện phó nhận 2.500 USD để 'chạy án'?

HĐXX đồng tình với quan điểm của VKS truy tố nhưng có xem xét về nhân thân cùng một số tình tiết giảm nhẹ để tuyên mức án trên.

Bản án sơ thẩm xác định ông An và Trần Văn Hào (KSV thuộc VKS huyện Tân Châu) được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ án Cao Văn Tuyển, Cao Thái Phát bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.



Bị cáo Đặng Trường An. Ảnh: TM

Ngày 23-7-2019, cơ quan CSĐT công an huyện có kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai bị can này. Ông An đã có hành vi nhận 2.500 USD của người liên quan trong vụ án và hứa giúp "chạy án treo".

Cụ thể, chiều 2-8-2019, tại lề đường Tỉnh lộ K48, ấp Tân Lợi , xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, ông An vừa nhận một bì thư bên trong có 2.500 USD thì bị CQĐT VKSND Tối cao bắt quả tang.

Tại tòa, bị cáo An thừa nhận hành vi nhưng không đồng tình nhận hối lộ như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng hành vi của mình phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Bị cáo An cho là không chủ động đặt vấn đề trước về chuyện "chạy án". Bị cáo nhận tiền là để nhờ người giúp có bản án có lợi cho người liên quan nếu không có ai nhận lời giúp thì sẽ hoàn trả tiền lại. Bị cáo cũng cho rằng không hối thúc để nhận tiền.



Bào chữa cho bị cáo, luật sư đề nghị HĐXX xem xét hồ sơ, chứng cứ và diễn biến vì chưa đủ cơ sở kết tội bị cáo An nhận hối lộ. Trong khi đại diện VKS giữ nguyên quan điểm như cáo trạng và đề nghị mức hình phạt từ bốn đến năm năm tù.