VKSND Tối cao ý kiến về vụ án mạng từ hình xăm quá xấu

VKSND Tối cao vừa có văn bản rút kinh nghiệm gửi đến các đơn vị ngành về việc giải quyết vụ ẩu đả khiến một người tử vong xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM.



Theo hồ sơ, ngày 28-4-2015, Trịnh Bá Tuấn mới được lãnh lương nên rủ Phan Nhật An cùng nhiều người đến hát và uống bia tại một quán karaoke ở xã Tân An Hội (huyện Củ Chi). Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, An ra ngoài phòng đứng nói chuyện thì thấy anh Liêu Quốc Phụng (khách hát karaoke) đang ngồi ghế đá. Thấy trên người anh có hình xăm quá xấu, An không thích nên đến gây sự.

Anh Phụng vào phòng karaoke nói với anh Lê Phương Tùng rằng có người đánh mình. Hai anh này vừa bước ra thì bất ngờ bị nhóm Tuấn, An chặn lại. Cả hai bị Tuấn dùng dao (bỏ sẵn trong túi quần) tấn công khiến anh Tùng tử vong. Hôm sau, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Xử sơ thẩm năm 2017, TAND TP.HCM tuyên phạt Tuấn tù chung thân về tội giết người và một năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung Tuấn phải chấp hành là tù chung thân. Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cha của bị hại cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM giảm án cho bị cáo từ chung thân xuống còn 20 năm tù về tội giết người. Tổng hợp hình phạt chung Tuấn phải chấp hành cho hai tội là 21 năm tù.

Tháng 8-2019, viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ án này vì hai lý do chính. Một là hình phạt cấp phúc thẩm đưa ra chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả tội phạm gây ra. Hai là VKS nhận thấy có việc bỏ lọt người, lọt tội. Ngoài Tuấn còn có ba người (trong đó có An) tham gia ẩu đả nhưng cơ quan tố tụng không khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với những người này.

Trong khi đó, hai bị cáo Nguyễn Hà Minh Quân và Phạm Ngọc Thuận có hành vi ít nguy hiểm hơn, xảy ra sau so với hành vi của ba người này và không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ án đã bị xét xử về tội che giấu tội phạm. Việc không xét xử hình sự ba người này là không công bằng và không nghiêm minh.

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xử giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị hủy hai bản án sơ và phúc thẩm về trách nhiệm hình sự của Tuấn để điều tra lại. Đồng thời, cấp này còn đồng tình với VKSND Tối cao là hai bản án sơ và phúc thẩm đã bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Cơ quan tố tụng cần xem xét trách nhiệm hình sự đối với ba người gây rối ở quán karaoke.