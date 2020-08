Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Cha vợ, con rể cùng làm xăng dầu giả

Như PLO đã phản ánh cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm về tội sản xuất, mua bán hàng giả.

Trong đó có bị can Đinh Chí Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng-TP HCM) và Nguyễn Quốc Thị (con rể Dũng, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại Quốc Thi AG-Vĩnh Long). Hai bị can này được xác định là người kinh doanh dung môi kiêm tổ chức sản xuất xăng dầu giả để thu lợi bất chính tiền tỉ.



Một cây xăng liên quan đến đường dây xăng giả của Trịnh Sướng. ảnh: HD

Theo kết luận điều tra, Công ty Đinh Chí Dũng và Công ty Quốc Thi AG được cấp phép kinh doanh hóa chất sản xuất, dung môi các loại và đều do Dũng trực tiếp điều hành.

Bị cam Dũng và con rể đã tổ chức, chỉ đạo cho cấp dưới pha trộn dung môi với xăng nền A95 và bột tạo màu để tạo thành xăng giả và tỷ lệ pha trộn không cố định. Xăng giả sau khi pha chế, Dũng thuê người bom lên xe và đi giao cho khách hàng. Để có nơi sản xuất xăng giả, Dũng đã thuê hai kho ở TP.HCM và tỉnh Hậu Giang.

Ngày 28-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an bắt quả tang nhiều đối tượng đang pha chế dung môi với nền A95 để tạo xăng giả tại kho của Đình Chí Dũng ở TP HCM. Tiến hành khám xét khẩn cấp kho ở Hậu Giang, công an phát hiện gần 250.000 lít xăng giả và số lượng lớn dung môi để chế tạo xăng giả.

Căn cứ sổ sách, chứng từ thu thập được, xác định từ đầu năm 2017 đến ngày bị bắt, Dũng đã mua hơn 55 triệu lít dung môi, hóa chất của 10 doanh nghiệp, với tổng giá trị hơn 766 tỉ.

Sau đó, Dũng xuất hóa đơn bán ra hơn 48 triệu lít dung môi, hóa chất với giá hơn 666 tỉ cho các cá nhân ở các tỉnh Bình Dương, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bình Phước, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Long An, Lâm Đồng, An Giang.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã tổ chức xác minh, xác định những người mua dung môi ghi trên hóa đơn là không có thật hoặc không có quan hệ mua bán dung môi với Đinh Chí Dũng.

Qua lời khai các bị can và những người có liên quan, sổ sách giao nhận hàng cho thấy từ tháng 7-2017 đến khi bị Dũng mua 100 kg hợp chất màu Azo màu xanh, màu vàng, màu nâu ở chợ Kim Biên rồi tổ chức pha trộn với dung môi, xăng (mua trôi nổi) tạo thành hơn 4,2 triệu lít xăng giả. Dũng đã bán ra thị trường hơn 4 triệu lít, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,4 tỉ đồng.

Về nguồn gốc dung môi, the kết luận điều tra cả Trịnh Sướng và Dũng đều mua dung môi từ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện điều hành.