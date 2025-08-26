Phát hiện 2 hai thi thể trôi trên dòng nước lũ 26/08/2025 18:24

(PLO)- Sau bão số 5, người dân phát hiện 2 thi thể trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Chiều 26-8, bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang xác minh danh tính và thân nhân hai thi thể tại khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na (bản Lốc, xã Thông Thụ).

Sau bão số 5 trên địa bàn xã Thông Thụ có 14 ngôi nhà bị sạt lở, đất đá đổ vào nhà.

Bão và sau bão số 5, trên địa bàn xã Thông Thụ xảy ra mưa lớn, nước sông suối dâng cao, nhiều tuyến đường sạt lở.

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 26-8, người dân phát hiện 2 thi thể trôi theo dòng nước lũ về khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na. Người dân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thông Thụ cùng Đồn Biên phòng Thông Thụ tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc, vớt hai thi thể lên bờ.

Một thi thể trôi theo dòng nước lũ ở khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Bước đầu xác định một thi thể là nữ giới, thi thể còn lại không xác định được giới tính. Chủ tịch UBND xã Thông Thụ cho biết thêm, cả hai thi thể đang phân hủy mạnh, không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính, người thân.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang lên hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc.