Phát hiện khỉ mặt đỏ quý hiếm đi lạc vào chùa ở Huế 15/04/2026 08:12

(PLO)- Phát hiện con khỉ mặt đỏ đi lạc vào khuôn viên chùa Huyền Không Sơn Thượng ở Huế, các sư thầy đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng đến tiếp nhận.

Ngày 15-4, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết lực lượng kiểm lâm vừa phối hợp với UBND phường Kim Long tiến hành tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ thuộc nhóm IIB đi lạc vào khu vực chùa Huyền Không Sơn Thượng.

Cá thể khỉ mặt đỏ xuất hiện trong khuôn viên chùa Huyền Không Sơn Thượng ở Huế.

Trước đó, con khỉ mặt đỏ này đã bất ngờ đi lạc vào khu vực chùa Huyền Không Sơn Thượng (nằm trên địa bàn tổ dân phố Chầm, phường Kim Long, TP Huế).

Ngay khi phát hiện sự xuất hiện của con khỉ, các sư thầy tại chùa thông báo sự việc cho chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm để có biện pháp tiếp nhận.

Cán bộ kiểm lâm và đại diện UBND phường Kim Long tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ.

Nhận được thông tin, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm đã phối hợp với chính quyền phường Kim Long tổ chức tiếp nhận con khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides).

Qua ghi nhận, đây là khỉ giới tính cái, có trọng lượng khoảng 3,5 kg. Khỉ mặt đỏ là loài động vật rừng thuộc danh mục nhóm IIB.