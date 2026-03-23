Trăn đất quý hiếm 11 kg lạc vào vườn nhà, người dân báo chính quyền 23/03/2026 17:08

(PLO)- Một cá thể trăn đất nặng khoảng 11 kg bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà dân ở Thanh Hóa đã được chính quyền và lực lượng kiểm lâm tiếp nhận, sau đó thả trở lại môi trường tự nhiên.

Chiều 23-3, Hạt Kiểm lâm Như Thanh cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã Như Thanh, Thanh Hóa bàn giao cá thể trăn cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Vườn quốc gia Bến En để thực hiện tái thả.

Trước đó, gia đình chị Đỗ Thị Hải, trú tại thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh phát hiện con trăn bò vào khu vực vườn nhà. Nhận thức đây là loài động vật rừng quý hiếm cần được bảo vệ, gia đình đã nhanh chóng báo cho chính quyền và lực lượng chức năng đến tiếp nhận.

Hạt Kiểm lâm Như Thanh cùng lực lượng chức năng liên quan tiếp nhận cá thể trăn đất sau khi người dân phát hiện trong vườn nhà. Ảnh: CTV

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể trăn đất đã được thả về tự nhiên trong khu vực rừng thuộc Vườn quốc gia Bến En.

Theo Hạt Kiểm lâm Như Thanh, trăn đất thuộc nhóm IIB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Loài này có thể dài từ 4–6 m, nặng tới hơn 100 kg, thường sinh sống ở rừng thưa, đầm lầy và hoạt động săn mồi vào ban đêm.

Trăn đất đã được thả về tự nhiên trong khu vực rừng thuộc Vườn quốc gia Bến En. Ảnh: CTV

Cũng theo Hạt Kiểm lâm Như Thanh, trăn đất là loài có ích trong hệ sinh thái, không chủ động tấn công con người, vì vậy cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc người dân kịp thời phát hiện và giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng được đánh giá là hành động tích cực, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.