Phạt nặng tài xế taxi tự thu tiền của khách trái quy định 10/08/2025 11:02

(PLO)- Tài xế taxi thu tiền khách không đúng với giá niêm yết có thể bị phạt tiền lên đến 10 triệu đồng.

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ. Nghị định này ra đời nhằm cụ thể hoá các nội dung mới được quy định ở Luật Đường bộ.

Dự thảo nghị định vẫn bám sát sườn Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung chế tài nhiều hành vi vi phạm, đồng thời tăng mức phạt tiền hàng loạt hành vi liên quan đến dịch vụ xe taxi.

Cụ thể, dự thảo quy định phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với taxi không có đồng hồ tính tiền (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc có nhưng không đúng quy định, hoặc không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo quy định.

Tương tự, xe taxi không sử dụng phần mềm tính tiền (đối với loại xe đăng ký sử dụng phần mềm tính tiền) hoặc sử dụng phần mềm tính tiền không bảo đảm các yêu cầu theo quy định cũng bị phạt mức tiền trên.

Dự thảo nghị định hướng đến việc đảm bảo quyền lợi cho hành khách khi sử dụng dịch vụ xe taxi. Ảnh minh họa

Phạt tiền 8-10 triệu đồng với cá nhân và 16-20 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải taxi thu tiền của khách không đúng giá đã kê khai, công bố.

Phạt tiền 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với cá nhân và 6-8 triệu đồng đối với tổ chức sử dụng ô tô chở người từ 8 chỗ (không kể chỗ của người lái) trở lên để kinh doanh taxi.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất xử phạt từ 100 – 200 ngàn đồng đối với nhân viên phục vụ trên xe buýt, xe khách tuyến cố định, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, không hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định.

Nhân viên phục vụ trên xe buýt thực hiện hành vi thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách (vé giấy hoặc vé điện tử), thu tiền vé cao hơn quy định cũng bị phạt 100-200 ngàn đồng.

Còn nhân viên phục vụ trên xe khách theo tuyến cố định sẽ bị phạt từ 300-400 ngàn đồng nếu thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách (vé giấy hoặc vé điện tử) và thu tiền vé cao hơn quy định.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt nêu trên nhân viên xe buýt, xe khách tuyến cố định, xe khách theo hợp đồng còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc nộp lại số tiền vé đã thu cao hơn quy định.