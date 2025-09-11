Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: 'Dự án nâng cấp Quốc lộ 28B cực kỳ chậm' 11/09/2025 14:03

(PLO)- Sau hai lần trực tiếp kiểm tra, đốc thúc tiến độ nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 28B, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đã phải thốt lên: “Cực kỳ chậm”.

Ngày 10-9 , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp một lần nữa cùng đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra thực địa trên toàn tuyến Quốc lộ 28B, dự án huyết mạch được kỳ vọng sẽ 'thức tỉnh' kinh tế và du lịch của tỉnh.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng của người dân và sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, tiến độ thi công dự án Quốc lộ 28B đang giậm chân tại chỗ.

Công nhân đang thi công Quốc lộ 28B.

"Cực kỳ chậm" đến mức khó chấp nhận!

Theo báo cáo cập nhật đến ngày 8-9-2025, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã đạt 94% diện tích, với 62/68km mặt bằng đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ sự nỗ lực của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, đặc biệt là xã Ninh Gia với 100% mặt bằng đã bàn giao.

Tiến độ dự án Quốc lộ 28B.

Tuy nhiên, thực tế thi công mới chỉ đạt 41/68 km được cấp phối đá dăm và 33/68 km thảm bê tông nhựa chặt. So với chiều dài toàn tuyến và thời hạn hoàn thành vào tháng 12-2025 mà trước đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thì con số này là quá chậm.

Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn còn nhiều tồn đọng lớn, chỉ đạt khoảng 63% đối với đường ống cấp nước và con số thấp hơn rất nhiều đối với điện trung thế, hạ thế, điện nhà dân. Điều này không chỉ gây cản trở thi công mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chính quyền các xã cũng phản ánh việc phối hợp giữa đơn vị thi công với địa phương chưa chặt chẽ. Kế hoạch thi công chưa rõ ràng, dẫn đến khó khăn trong tuyên truyền, vận động người dân và hỗ trợ thực hiện giải phóng mặt bằng.

Tiến độ thi công Quốc lộ 28B cực kỳ chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã thẳng thắn đánh giá: "Dự án có một số chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến độ triển khai các hạng mục còn cực kỳ chậm".

Ông Hiệp nhấn mạnh, các nhà thầu thiếu phương tiện, thiếu nhân lực và không tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến. Nhiều đoạn tuyến đã có mặt bằng sạch nhưng vẫn nằm im, chưa được triển khai thi công kịp thời.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc thẩm định, phê duyệt giá đất đã hoàn thành phải khẩn trương xây dựng phương án bồi thường trong tháng 9. Chậm nhất ngày 30-10-2025 phải chi trả cho người dân, trong đó tối thiểu 30 - 40% số hộ nhận tiền trước ngày 15-10.

Quốc lộ 28B được xem là tuyến đường huyết mạch nối liền "Lâm Đồng ngàn hoa" và "Lâm Đồng biển xanh".

Không chấp nhận chậm trễ lần nữa

Trong lần kiểm tra trước đó, ông Võ Ngọc Hiệp đã khẳng định việc chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông, mà còn tác động tới kết quả thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Đặc biệt, sân bay Liên Khương dự kiến sẽ tạm dừng hoạt động từ tháng 3-2026 để nâng cấp, khi đó Quốc lộ 28B sẽ gánh vai trò huyết mạch trong việc kết nối vùng.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tổ chức thi công ngay trên diện tích đã bàn giao.

Từ đó, ông yêu cầu các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thi công chi tiết đối với phần khối lượng còn lại, đảm bảo hoàn thành công trình trong tháng 12-2025.

Tuy nhiên đợt kiểm tra lần này, dự án nâng cấp Quốc lộ 28B vẫn chậm. Một lần nữa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khắc phục ngay hạn chế. Tổ chức thi công ngay trên diện tích đã bàn giao, làm đến đâu gọn đến đó, sớm hoàn thiện các đoạn đã thi công để đưa vào khai thác và phải rà soát lại tiến độ từng nhà thầu, gắn trách nhiệm với chất lượng và an toàn công trình.